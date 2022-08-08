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Haberler Galeri Milli kayak sporcusu Kaan Şamgül hayatını kaybetti! Şüpheli ölüm kamerada

Milli kayak sporcusu Kaan Şamgül hayatını kaybetti! Şüpheli ölüm kamerada

İstanbul 4. Levent'te Milli Takım Kayak sporcusu ve Türkiye Şampiyonu 22 yaşındaki Kaan Şamgül, yolda yürürken aniden yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve ambulansla hastaneye kaldırılan genç sporcu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümü kuşkulu bulan emniyet güçleri inceleme başlatırken, gencin yaşamını yitirdiği o anlar güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.

İHA
Giriş Tarihi: 08.08.2022 15:38 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 15:38
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Milli kayak sporcusu Kaan Şamgül hayatını kaybetti! Şüpheli ölüm kamerada

Kağıthane 4. Levent'te gerçekleşen olay sabah 05:30 sularında gerçekleşti. İddiaya göre Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Alp Disiplini Milli Takım sporcusu ve Türkiye Şampiyonu 22 yaşındaki Kaan Şamgül, gece geç saatlerde arkadaşlarının evine gitti.

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Milli kayak sporcusu Kaan Şamgül hayatını kaybetti! Şüpheli ölüm kamerada

ANİDEN KALP KRİZİ GEÇİRİP YERE YIĞILDI

Burada bir süre vakit geçiren Şamgül, iddiaya göre sabaha karşı evden çıkarak sokakta yürümeye başladı.

Bir süre sonra kalp krizi geçiren genç, yere yığıldı. Genç yerde hareketsiz şekilde yattığı esnada çıktığı binadaki bir vatandaş balkondan genci görüp polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

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Milli kayak sporcusu Kaan Şamgül hayatını kaybetti! Şüpheli ölüm kamerada

KURTARILAMADI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Milli kayak sporcusu Kaan Şamgül hayatını kaybetti! Şüpheli ölüm kamerada

Gencin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

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Milli kayak sporcusu Kaan Şamgül hayatını kaybetti! Şüpheli ölüm kamerada

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Olayın ardından ölümü şüpheli bulan polis ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı. Öte yandan gencin sokakta hayatını kaybettiği o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.