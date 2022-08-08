Milli kayak sporcusu Kaan Şamgül hayatını kaybetti! Şüpheli ölüm kamerada

ANİDEN KALP KRİZİ GEÇİRİP YERE YIĞILDI

Burada bir süre vakit geçiren Şamgül, iddiaya göre sabaha karşı evden çıkarak sokakta yürümeye başladı.

Bir süre sonra kalp krizi geçiren genç, yere yığıldı. Genç yerde hareketsiz şekilde yattığı esnada çıktığı binadaki bir vatandaş balkondan genci görüp polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.