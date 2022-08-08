08 Ağustos 2022, Pazartesi
Milli kayak sporcusu Kaan Şamgül hayatını kaybetti! Şüpheli ölüm kamerada
İstanbul 4. Levent'te Milli Takım Kayak sporcusu ve Türkiye Şampiyonu 22 yaşındaki Kaan Şamgül, yolda yürürken aniden yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve ambulansla hastaneye kaldırılan genç sporcu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümü kuşkulu bulan emniyet güçleri inceleme başlatırken, gencin yaşamını yitirdiği o anlar güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.
Giriş Tarihi: 08.08.2022 15:38 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 15:38
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