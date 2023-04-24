Trabzonspor'da transfer ateşi yandı! Nenad Bjelica bizzat istedi! İşte hedefteki isim

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu 2 kupa ile tamamlayan bordo-mavili ekip, yeni sezona adeta kabus gibi bir başlangıç yaptı. Takımda kötü gidişat sürerken, hem başkan hem de teknik direktör değişimleri yaşandı. Fırtına, sezonu en iyi yerde tamamlamak için çalışmalarını sürdürken, yeni sezon için de iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti. Trabzonspor'un yeni sezon için ilk kadrosuna katacağı isim bile belli oldu. Ertuğrul Doğan, transfer için girişimlere başladı.

Giriş Tarihi: 24.04.2023 16:16 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 16:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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