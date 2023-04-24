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Trabzonspor'da transfer ateşi yandı! Nenad Bjelica bizzat istedi! İşte hedefteki isim

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu 2 kupa ile tamamlayan bordo-mavili ekip, yeni sezona adeta kabus gibi bir başlangıç yaptı. Takımda kötü gidişat sürerken, hem başkan hem de teknik direktör değişimleri yaşandı. Fırtına, sezonu en iyi yerde tamamlamak için çalışmalarını sürdürken, yeni sezon için de iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti. Trabzonspor'un yeni sezon için ilk kadrosuna katacağı isim bile belli oldu. Ertuğrul Doğan, transfer için girişimlere başladı.

Giriş Tarihi: 24.04.2023 16:16 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 16:16
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Trabzonspor’da transfer ateşi yandı! Nenad Bjelica bizzat istedi! İşte hedefteki isim
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu 2 kupa ile tamamlayan bordo-mavili ekip, yeni sezona adeta kabus gibi bir başlangıç yaptı. Takımda kötü gidişat sürerken, hem başkan hem de teknik direktör değişimleri yaşandı. Fırtına, sezonu en iyi yerde tamamlamak için çalışmalarını sürdürken, yeni sezon için de iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti. Trabzonspor'un yeni sezon için ilk kadrosuna katacağı isim bile belli oldu. Ertuğrul Doğan, transfer için girişimlere başladı. İşte o isim ve detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Trabzonspor’da transfer ateşi yandı! Nenad Bjelica bizzat istedi! İşte hedefteki isim
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu çift kupa ile tamamlayan Trabzonspor'da işler bu sezon istenildiği gibi gitmiyor.
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Trabzonspor’da transfer ateşi yandı! Nenad Bjelica bizzat istedi! İşte hedefteki isim
Lig'de en son Sivasspor'a karşı 1-0'lık skorla öne geçmesine rağmen sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrılan bordo-mavili ekip, 45 puala 6. sırada yer alıyor.
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Trabzonspor’da transfer ateşi yandı! Nenad Bjelica bizzat istedi! İşte hedefteki isim
Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı önderliğinde yeni sezonda sırasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ne veda etti.
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Trabzonspor’da transfer ateşi yandı! Nenad Bjelica bizzat istedi! İşte hedefteki isim

İSTİFALAR ART ARDA GELDİ

Ligde de art arda alınan kötü sonuçların ardından başkan Ahmet Ağaoğlu görevinden istifa etti. Ağaoğlu'nun görevden ayrılmasının ardından şampiyon hoca Abdullah Avcı, Trabzonspor ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.