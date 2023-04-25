25 Nisan 2023, Salı
Fenerbahçe-İstanbulspor maçı | Şampiyonluk şansı bitti mi? Çakar'dan olay yaratan sözler: Ahmaklık
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u Ülker Stadı'nda konuk etti. Mücadeleye etkili başlayan ve 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler, İstanbulspor'un geri dönüşüne engel olamadı ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada rakibiyle 3-3 berabere kalarak zirve yarışında büyük bir fırsat tepti. Karşılaşmanın ardından Ahmet Çakar, çok konuşulacak bir değerlendirme yaptı.
Giriş Tarihi: 25.04.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 11:39
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