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Haberler Galeri Fenerbahçe-İstanbulspor maçı | Şampiyonluk şansı bitti mi? Çakar'dan olay yaratan sözler: Ahmaklık

Fenerbahçe-İstanbulspor maçı | Şampiyonluk şansı bitti mi? Çakar'dan olay yaratan sözler: Ahmaklık

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u Ülker Stadı'nda konuk etti. Mücadeleye etkili başlayan ve 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler, İstanbulspor'un geri dönüşüne engel olamadı ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada rakibiyle 3-3 berabere kalarak zirve yarışında büyük bir fırsat tepti. Karşılaşmanın ardından Ahmet Çakar, çok konuşulacak bir değerlendirme yaptı.

Giriş Tarihi: 25.04.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 11:39
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Fenerbahçe-İstanbulspor maçı | Şampiyonluk şansı bitti mi? Çakar’dan olay yaratan sözler: Ahmaklık
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor'u konuk etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe-İstanbulspor maçı | Şampiyonluk şansı bitti mi? Çakar’dan olay yaratan sözler: Ahmaklık

Karşılaşmada 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler üstünlüğünü koruyamadı ve 90+6'da yediği golle sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.

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Fenerbahçe-İstanbulspor maçı | Şampiyonluk şansı bitti mi? Çakar’dan olay yaratan sözler: Ahmaklık
Lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada büyük fırsat tepen Fenerbahçe'nin performansını değerlendiren SABAH Spor'un usta yazarları, dikkat çeken ifadeler kullandılar.
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Fenerbahçe-İstanbulspor maçı | Şampiyonluk şansı bitti mi? Çakar’dan olay yaratan sözler: Ahmaklık

İşte usta kalemlerin görüşleri;

ÖMER ÜRÜNDÜL: ÇEKİRGE BU KEZ TERS SIÇRADI

İstanbulspor koşan, disiplinli mücadele eden bir takım. Ama kadro kalitesi olarak ligin en zayıf ekibi. Üstelik ideal 11'inden kalecisi dahil 4 oyuncusu yok. Fenerbahçe böyle kritik bir dönemde Galatasaray'ın bir gün önceki beraberliğinin moraline rağmen dün gece adeta harakiri yaptı.

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Fenerbahçe-İstanbulspor maçı | Şampiyonluk şansı bitti mi? Çakar’dan olay yaratan sözler: Ahmaklık

Fenerbahçe, şansının da yardımıyla kazandığı birçok maçta dahil iyi futbol oynamıyor. Bunun da en önemli nedeni her zaman vurguladığım gibi Jesus "kafasına göre" her maç büyük rotasyonlara giderek taşlarla rekor sayıda oynaması. 4 gün önceki maça göre kadroda 5 değişik isim var. O maçta orta sahanın ortasındaki Crespo ve Arao, ikisi birden yok. Bu defa şapkadan İsmail ile Mert Hakan çıktı. İstanbulspor gücüne göre mücadele edip kapanıyor, kontratak bekliyor. İlk yarıya bakıyorum hiçbir organize tehlikeli atak yok. 3. bölgedeki set oyunları son derece verimsiz. Buna rağmen skor avantajı sağlanıyor. İkinci devre benzer oyun devam ediyor. Bu defa Arda'dan mükemmel bir ikinci gol geliyor. Kötü de oynasan 2 farklı skor avantajına sahipken kapasitesi çok sıkıntılı bir rakip karşısında 2 gol yenir mi? Hadi ona rağmen 3. golü buluyorsun ama sonradan uzatmada bu defa çekirge ters sıçrıyor beraberlik golünü yiyorsun.