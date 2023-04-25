Fenerbahçe-İstanbulspor maçı | Şampiyonluk şansı bitti mi? Çakar’dan olay yaratan sözler: Ahmaklık

Fenerbahçe, şansının da yardımıyla kazandığı birçok maçta dahil iyi futbol oynamıyor. Bunun da en önemli nedeni her zaman vurguladığım gibi Jesus "kafasına göre" her maç büyük rotasyonlara giderek taşlarla rekor sayıda oynaması. 4 gün önceki maça göre kadroda 5 değişik isim var. O maçta orta sahanın ortasındaki Crespo ve Arao, ikisi birden yok. Bu defa şapkadan İsmail ile Mert Hakan çıktı. İstanbulspor gücüne göre mücadele edip kapanıyor, kontratak bekliyor. İlk yarıya bakıyorum hiçbir organize tehlikeli atak yok. 3. bölgedeki set oyunları son derece verimsiz. Buna rağmen skor avantajı sağlanıyor. İkinci devre benzer oyun devam ediyor. Bu defa Arda'dan mükemmel bir ikinci gol geliyor. Kötü de oynasan 2 farklı skor avantajına sahipken kapasitesi çok sıkıntılı bir rakip karşısında 2 gol yenir mi? Hadi ona rağmen 3. golü buluyorsun ama sonradan uzatmada bu defa çekirge ters sıçrıyor beraberlik golünü yiyorsun.