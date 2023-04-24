Galatasaraylı isimden Borini’ye olay sözler: Fenerbahçe maçında 0 çeken...

LEVENT TÜZEMEN'DEN BORİNİ'YE GÖNDERME

"Boey'in attığı beraberlik golü G.Saray'a belki 1 puan kazandırdı. Bu puan, şampiyonluk yolunda inşallah kıymetli olur. Ben Karagümrük takımını ve özellikle F.Bahçe maçında 0 pozisyonla oynayan Borini'yi bu kadar istekli ve coşkulu görmedim. İtalyan Borini 2 gole imza atarken şaşırtan bir mücadele ortaya koydu."