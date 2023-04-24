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Galatasaraylı isimden Borini'ye olay sözler: Fenerbahçe maçında 0 çeken...
Süper Lig'de Galatasaray, gol düellosuna dönen maçta Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında yara aldı. SABAH Spor'un usta yazarı Levent Tüzemen, karşılaşmayla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme alırken, G.Saray'a 2 gol atan Fabio Borini'ye de göndermelerde bulundu. İşte gündem olan o sözler...
Giriş Tarihi: 24.04.2023 10:34Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 10:34