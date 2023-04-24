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Galatasaraylı isimden Borini'ye olay sözler: Fenerbahçe maçında 0 çeken...

Süper Lig'de Galatasaray, gol düellosuna dönen maçta Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında yara aldı. SABAH Spor'un usta yazarı Levent Tüzemen, karşılaşmayla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme alırken, G.Saray'a 2 gol atan Fabio Borini'ye de göndermelerde bulundu. İşte gündem olan o sözler...

Giriş Tarihi: 24.04.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 10:34
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Galatasaraylı isimden Borini’ye olay sözler: Fenerbahçe maçında 0 çeken...
Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Kerem'in golüyle 1-0 öne geçen Galatasaray, Diagne ve Borini'nin peş peşe attığı gollere engel olamadı. 3-1 geriye düşen Cimbom, Sergio Oliveira'nın penaltı golü sonrası ilk yarıyı 3-2 geride kapattı.
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Galatasaraylı isimden Borini’ye olay sözler: Fenerbahçe maçında 0 çeken...

ICARDI, PANENKA PENALTISINI KAÇIRDI

İkinci yarıya etkili başlayan Galatasaray, Rashica ile maçtaki ikinci penaltısını kazandı. Topun başına geçen Arjantinli golcü Mauro Icardi, attığı panenka şutu sonrası kaleciyi geçemedi ve Batuhan topu rahatlıkla kontrol etti.

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Galatasaraylı isimden Borini’ye olay sözler: Fenerbahçe maçında 0 çeken...

İSTANBUL TAKIMLARINA İLK KEZ PUAN KAYBETTİ

Galatasaray, bu sezon İstanbul takımları karşısında ligde ilk kez puan kaybı yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce HangiKredi Ümraniyespor ve Kasımpaşa ile oynadığı ikişer, Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Fenerbahçe ile yaptığı birer maçtan galibiyetle ayrılmıştı.

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Galatasaraylı isimden Borini’ye olay sözler: Fenerbahçe maçında 0 çeken...

BU SEZON İLK KEZ 3 GOL YEDİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ilk kez kalesinde 3 gol gördü. Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce en fazla iki kez topu ağlarından çıkarmıştı.

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Galatasaraylı isimden Borini’ye olay sözler: Fenerbahçe maçında 0 çeken...

LEVENT TÜZEMEN'DEN BORİNİ'YE GÖNDERME

"Boey'in attığı beraberlik golü G.Saray'a belki 1 puan kazandırdı. Bu puan, şampiyonluk yolunda inşallah kıymetli olur. Ben Karagümrük takımını ve özellikle F.Bahçe maçında 0 pozisyonla oynayan Borini'yi bu kadar istekli ve coşkulu görmedim. İtalyan Borini 2 gole imza atarken şaşırtan bir mücadele ortaya koydu."