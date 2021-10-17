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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri! Dev kapışma

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını Trabzon'da paylaşacak. Bordo-mavili ekip zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak lider olmak isterken, sarı lacivertliler maçı kaybetmeyerek koltuğunu koruma peşinde. Kritik karşılaşma öncesi teknik direktörler Abdullah Avcı ve Vitor Pereira'nın sahaya süreceği isimler belli oldu. İşte zorlu Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 17.10.2021 13:12 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 14:01
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri! Dev kapışma

Bir tarafta 18 puanlı ikinci sırada yer alan Trabzonspor, diğer tarafta 19 puanlı lider Fenerbahçe. Bir yanda Bakasetas- Nwakaeme-Cornelius'lu müthiş hücum gücüyle ligin çok gol atan takımlarından Fırtına, diğer yanda Szalai ve Kim ile savunmada duvar ören ligin en az gol yiyen iki takımından biri Kanarya.

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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri! Dev kapışma

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele 3 puandan çok daha fazlasını ifade ediyor. Akyazı'daki müthiş liderlik kapışması futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri! Dev kapışma

Yeni hocası Pereira ile süper bir çıkış yaparak Süper Lig'de zirveyi ele geçiren sarı-lacivertliler de Abdullah Avcı ile rekorları alt üst eden bordo-mavililer de 3 puan peşinde.

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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri! Dev kapışma

Fenerbahçe koltuğu korumak, Trabzonspor da liderliği almanın planlarını yapıyor. 19.00'da başlayacak dev maç, tüm Türkiye'de heyecan kasırgası yaşatacak.

İŞTE TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri! Dev kapışma

TRABZONSPOR
Uğurcan