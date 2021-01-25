Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Dünya yıldızı Süper Lig'e! Bonservisi elinde olan futbolcu... Dünya yıldızı Süper Lig'e! Bonservisi elinde olan futbolcu... Futbolda heyecan koronavirüs salgınına rağmen devam ederken, takımlar kadrolarını güçlendirmek için kolları sıvadı. Pandemi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren ve transferde en ufak detaya kadar inceleme yapan kulüpler gözünü bonservisi elinde olan futbolculara çevirdi. İşte bonservis bedeli olmayan ve boşta olan bazı ünlü futbolcular. Giriş Tarihi: 25.01.2021 13:32 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 14:05
Futbolda heyecan tüm hızıyla devam ederken, ara transfer dönemi başladı. Futbolseverler gözünü takımlarının imza attıracağı isimlere çevirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Pandemi nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan ve Finansal Fair Play kuralıyla transferin ince detaylarına kadar düşünen kulüpler gözünü bonservisi elinde futbolculara çevirdi. Bir dönem Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu isimler şuanda kulüpsüzler listesinde yer alıyor. İşte dikkat çeken o liste
Alex Teixeira
Piyasa değeri 12 milyon euro
Son oynadığı takım: Jiangsu Suning
Diego Costa - İspanyol oyuncunun ismi Galatasaray ile anılıyor.
Piyasa değeri 10 milyon euro
Son oynadığı takım: Atletico Madrid
Stephan El Shaarawy
Piyasa değeri 8 milyon euro
Son oynadığı takım: Shanghai Greenland Shenhua