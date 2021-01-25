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Dünya yıldızı Süper Lig'e! Bonservisi elinde olan futbolcu...

Futbolda heyecan koronavirüs salgınına rağmen devam ederken, takımlar kadrolarını güçlendirmek için kolları sıvadı. Pandemi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren ve transferde en ufak detaya kadar inceleme yapan kulüpler gözünü bonservisi elinde olan futbolculara çevirdi. İşte bonservis bedeli olmayan ve boşta olan bazı ünlü futbolcular.

Giriş Tarihi: 25.01.2021 13:32 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 14:05
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Dünya yıldızı Süper Lig'e! Bonservisi elinde olan futbolcu...

Futbolda heyecan tüm hızıyla devam ederken, ara transfer dönemi başladı. Futbolseverler gözünü takımlarının imza attıracağı isimlere çevirdi.

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Dünya yıldızı Süper Lig'e! Bonservisi elinde olan futbolcu...

Pandemi nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan ve Finansal Fair Play kuralıyla transferin ince detaylarına kadar düşünen kulüpler gözünü bonservisi elinde futbolculara çevirdi. Bir dönem Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu isimler şuanda kulüpsüzler listesinde yer alıyor. İşte dikkat çeken o liste

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Dünya yıldızı Süper Lig'e! Bonservisi elinde olan futbolcu...

Alex Teixeira

Piyasa değeri 12 milyon euro

Son oynadığı takım: Jiangsu Suning

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Dünya yıldızı Süper Lig'e! Bonservisi elinde olan futbolcu...

Diego Costa - İspanyol oyuncunun ismi Galatasaray ile anılıyor.

Piyasa değeri 10 milyon euro

Son oynadığı takım: Atletico Madrid

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Dünya yıldızı Süper Lig'e! Bonservisi elinde olan futbolcu...

Stephan El Shaarawy

Piyasa değeri 8 milyon euro

Son oynadığı takım: Shanghai Greenland Shenhua