Dünya yıldızı Süper Lig'e! Bonservisi elinde olan futbolcu...

Futbolda heyecan koronavirüs salgınına rağmen devam ederken, takımlar kadrolarını güçlendirmek için kolları sıvadı. Pandemi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren ve transferde en ufak detaya kadar inceleme yapan kulüpler gözünü bonservisi elinde olan futbolculara çevirdi. İşte bonservis bedeli olmayan ve boşta olan bazı ünlü futbolcular.

Giriş Tarihi: 25.01.2021 13:32 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 14:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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