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Haberler Galeri Trabzonspor ile kariyerinin zirvesini yaşıyor! Fransa, İtalya ve İngiltere'den sonra Türkiye'de coştu

Trabzonspor ile kariyerinin zirvesini yaşıyor! Fransa, İtalya ve İngiltere'den sonra Türkiye'de coştu

İtalya'nın Parma ekibinden Trabzonspor'a transfer olan Danimarkalı Andreas Cornelius Süper Lig'de kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Karadeniz ekibi ile şampiyonluğa giden Cornelius, Fransa, İtalya ve İngiltere'de yapamadıktan sonra Trabzonspor ile kendini buldu.

Giriş Tarihi: 10.01.2022 13:16 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 13:18
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Trabzonspor ile kariyerinin zirvesini yaşıyor! Fransa, İtalya ve İngiltere’den sonra Türkiye’de coştu

Trabzonspor'un sezon başında İtalya'nın Parma takımından transfer ettiği Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius, bordo-mavili takımda kendini buldu. Golcü oyuncu kulüp kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor.

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Trabzonspor ile kariyerinin zirvesini yaşıyor! Fransa, İtalya ve İngiltere’den sonra Türkiye’de coştu

Trabzonspor, Andreas Cornelius'u sezon başında İtalya'nın Parma Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 4 taksit halinde, 4 milyon 873 bin 500 Euro ve yüzde 5 FIFA dayanışma katkısı ödeyerek transfer etti.

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Trabzonspor ile kariyerinin zirvesini yaşıyor! Fransa, İtalya ve İngiltere’den sonra Türkiye’de coştu

DANİMARKA'DA BAŞLAYAN YÜKSELİŞ İNGİLTERE'DE HÜSRANA DÖNDÜ

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Andreas Cornelius, 2011-2012 sezonunda Danimarka'nın Kopenhag takımında ilk sezonda sadece iki maçta forma giyebildi. Oyuncu için 2012-2013 sezonu ise 'Altın Yılı' oldu. Danimarka Süper Ligi'nde 32, Avrupa Ligi'nde 6, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 4, Ulusal Kulüpler Kupası olmak üzere toplam 44 maçta 20 gol ve 6 asistle sezonu kapatarak yükseliş dönemine girmişti.

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Trabzonspor ile kariyerinin zirvesini yaşıyor! Fransa, İtalya ve İngiltere’den sonra Türkiye’de coştu

Danimarka'nın Kopenhag takımında ortaya koyduğu performansın ardından 2013-2014 sezonunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Cardiff City'de forma giymeye başlayan oyuncu burada aradığını bulamadı. Premier Lig'de 8, İngiltere Lig Kupası'nda 1, İngiltere FA Cup 2 maç olmak üzere toplam 11 maçta forma giyen Cornelius gol ve asist yapamadan tekrar ülkesinin yolunu tutmuştu. Aynı sezonda Kopenhag'a dönen Danimarkalı futbolcu Danimarka Süper Ligi'nde 13, Ulusal Kulüpler Kupası'nda 3 olmak üzere toplam 16 maçta 6 gol atarak sezonu kapatmıştı.

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Trabzonspor ile kariyerinin zirvesini yaşıyor! Fransa, İtalya ve İngiltere’den sonra Türkiye’de coştu

EVİNDE TOPARLANMA SÜRECİ

2014-2015 sezonunda Kopenhag formasıyla Danimarka Süper Ligi'nde 22, Avrupa Ligi'nde 4, Şampiyonlar Lig Ön Elemeleri'nde 4, Ulusal Kulüp Kupası'nda 3 maç olmak üzere toplam 33 müsabakada 8 gol ve 1 asistle sezonu tamamladı.