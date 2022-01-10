Trabzonspor ile kariyerinin zirvesini yaşıyor! Fransa, İtalya ve İngiltere’den sonra Türkiye’de coştu

DANİMARKA'DA BAŞLAYAN YÜKSELİŞ İNGİLTERE'DE HÜSRANA DÖNDÜ

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Andreas Cornelius, 2011-2012 sezonunda Danimarka'nın Kopenhag takımında ilk sezonda sadece iki maçta forma giyebildi. Oyuncu için 2012-2013 sezonu ise 'Altın Yılı' oldu. Danimarka Süper Ligi'nde 32, Avrupa Ligi'nde 6, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 4, Ulusal Kulüpler Kupası olmak üzere toplam 44 maçta 20 gol ve 6 asistle sezonu kapatarak yükseliş dönemine girmişti.