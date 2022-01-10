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Trabzonspor ile kariyerinin zirvesini yaşıyor! Fransa, İtalya ve İngiltere'den sonra Türkiye'de coştu
İtalya'nın Parma ekibinden Trabzonspor'a transfer olan Danimarkalı Andreas Cornelius Süper Lig'de kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Karadeniz ekibi ile şampiyonluğa giden Cornelius, Fransa, İtalya ve İngiltere'de yapamadıktan sonra Trabzonspor ile kendini buldu.
Giriş Tarihi: 10.01.2022 13:16Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 13:18