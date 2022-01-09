5 ay sonra sahalara dönen Arda Turan için flaş sözler: Fazla kiloları...

Atletico Madrid ve Barcelona'dan sonra Galatasaray'a dönen, bu ay 35 yaşına girecek Arda Turan'ın 19 Ağustos'tan sonra ilk kez çıktığı maçta "birkaç kilo fazlası ve çok formsuz olduğunun" öne çıktığı yazıldı.

Marca, Galatasaray'da kariyerine devam etmeyi ümit eden Arda'nın bunu başarması için takıma uyum sağlamak zorunda olacağını kaydetti.