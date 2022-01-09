09 Ocak 2022, Pazar
5 ay sonra sahalara dönen Arda Turan için flaş sözler: Fazla kiloları...
Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan 5 ay süren sakatlığı sonrası Süper Lig'in 20. haftasında oynanan ve 1-0 kaybedilen GZT Giresunspor maçında yeniden sahalar döndü. İkinci yarı oyuna giren Turan'ın fazla kiloları dikkatlerden kaçmazken, formsuzluğunu nedeniyle taraftarların da tepkisini çekti. İspanyol basını ise Turan ile ilgili flaş iddialarda bulundu. Yapılan eleştirilere ise Arda Turan sosyal medyada hesabı üzerinden yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 09.01.2022 18:33 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 18:40
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