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5 ay sonra sahalara dönen Arda Turan için flaş sözler: Fazla kiloları...

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan 5 ay süren sakatlığı sonrası Süper Lig'in 20. haftasında oynanan ve 1-0 kaybedilen GZT Giresunspor maçında yeniden sahalar döndü. İkinci yarı oyuna giren Turan'ın fazla kiloları dikkatlerden kaçmazken, formsuzluğunu nedeniyle taraftarların da tepkisini çekti. İspanyol basını ise Turan ile ilgili flaş iddialarda bulundu. Yapılan eleştirilere ise Arda Turan sosyal medyada hesabı üzerinden yanıt verdi.

AA
Giriş Tarihi: 09.01.2022 18:33 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 18:40
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5 ay sonra sahalara dönen Arda Turan için flaş sözler: Fazla kiloları...

Galatasaray'da sakatlığını atlatan kaptan Arda Turan, yaklaşık 5 ay sonra GZT Giresunspor maçıyla sahalara döndü. İspanyol basınından MARCA, As ve El Mundo Deportivo gazeteleri, tecrübeli futbolcunun performansı ve fiziksel görünüşünü eleştirerek çarpıcı ifadeler kullandı. İşte ayrıntılar...

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5 ay sonra sahalara dönen Arda Turan için flaş sözler: Fazla kiloları...

İspanyol spor basını, yaklaşık 5 ay sonra sahalara dönen ve Galatasaray'ın sahasında Giresunspor'a 1-0 yenildiği maçta forma giyen Arda Turan'ı formsuzluğu ve fazla kilolu olduğu gerekçesiyle eleştirdi.

Marca gazetesi Turan'ın sahalara dönüşünün "şaşırtıcı" olduğu yorumunda bulundu.

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5 ay sonra sahalara dönen Arda Turan için flaş sözler: Fazla kiloları...

Atletico Madrid ve Barcelona'dan sonra Galatasaray'a dönen, bu ay 35 yaşına girecek Arda Turan'ın 19 Ağustos'tan sonra ilk kez çıktığı maçta "birkaç kilo fazlası ve çok formsuz olduğunun" öne çıktığı yazıldı.

Marca, Galatasaray'da kariyerine devam etmeyi ümit eden Arda'nın bunu başarması için takıma uyum sağlamak zorunda olacağını kaydetti.

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5 ay sonra sahalara dönen Arda Turan için flaş sözler: Fazla kiloları...

"Fazla kilolu ve gölgelerin peşinden koşan Arda Turan imajının görüntüleri tüm dünyaya yayıldı" ifadesini başlığına çıkaran As gazetesi, Giresunspor maçında 30 dakika oynayan Arda'nın halinin ancak izlenince anlaşıldığını vurguladı.

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5 ay sonra sahalara dönen Arda Turan için flaş sözler: Fazla kiloları...

Haberde, "Arda'nın dönüşünde en çok şaşırtan şey fiziksel durumu oldu. Atletico Madrid'de kendisini İspanyol liginde öne çıkaran ve Barcelona gibi takımlarda oynayabilecek futbolunu hatırlatmaktan çok uzaktaydı" yorumu yapıldı.