Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
22 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut 4 ismin biletini kesti Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut 4 ismin biletini kesti Fenerbahçe haberleri bugün | Devre arası transfer döneminin bitimine sayılı günler kala Fenerbahçe'de büyük hareketlilik. Sarı lacivertli takımda teknik direktör Erol Bulut kadroda düşünmediği 4 ismi yönetime bildirdi. İşte Fenerbahçe'deki sürpriz gelişmenin ayrıntıları... Giriş Tarihi: 22.01.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 09:43
Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte harekete geçen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
20. şampiyonluğunu yaşayıp sezon sonunda 4. yıldızı takmak isteyen sarı-lacivertliler, transferde dur durak bilmiyor.
Tıpkı yaz transfer döneminde olduğu gibi, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde de adından söz ettiren F.Bahçe, kadrosuna 3 ismi kattığını duyurdu.
G.SARAY İSTEDİ F.BAHÇE ALDI!
Defans bölgesinde bireysel hatalardan çok gol yiyen Fenerbahçe, bu mevkiyi Galatasaray'ın da istediği Attila Szalai'yi alarak güçlendirdi.
Macar stopere 4.5 yıllık imza attıran Kanarya, oyuncuya da senelik yaklaşık 800 bin euro ödeme yapacak.