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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut 4 ismin biletini kesti

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut 4 ismin biletini kesti

Fenerbahçe haberleri bugün | Devre arası transfer döneminin bitimine sayılı günler kala Fenerbahçe'de büyük hareketlilik. Sarı lacivertli takımda teknik direktör Erol Bulut kadroda düşünmediği 4 ismi yönetime bildirdi. İşte Fenerbahçe'deki sürpriz gelişmenin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 22.01.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 09:43
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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut 4 ismin biletini kesti

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte harekete geçen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut 4 ismin biletini kesti

20. şampiyonluğunu yaşayıp sezon sonunda 4. yıldızı takmak isteyen sarı-lacivertliler, transferde dur durak bilmiyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut 4 ismin biletini kesti

Tıpkı yaz transfer döneminde olduğu gibi, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde de adından söz ettiren F.Bahçe, kadrosuna 3 ismi kattığını duyurdu.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut 4 ismin biletini kesti

G.SARAY İSTEDİ F.BAHÇE ALDI!

Defans bölgesinde bireysel hatalardan çok gol yiyen Fenerbahçe, bu mevkiyi Galatasaray'ın da istediği Attila Szalai'yi alarak güçlendirdi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut 4 ismin biletini kesti

Macar stopere 4.5 yıllık imza attıran Kanarya, oyuncuya da senelik yaklaşık 800 bin euro ödeme yapacak.