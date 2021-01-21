Devre arası transfer dönemi ne zaman bitiyor | İşte devlerin peşinde olduğu yıldız futbolcular

Devre arası transfer dönemi 2021 | Süper Lig'de kıran kırana süren şampiyonluk mücadelesinde takımlar, transfer dönemini oldukça hareketli geçiriyor. 4 büyükler kadrolarına takviye yapmak için bonservisi elinde olan oyuncuları tercih ediyor. Peki hangi takım hangi yıldızın peşinde? Transferde son durum ne? İşte devre arası transfer dönemine damga vuracak o isimler...

Giriş Tarihi: 21.01.2021 09:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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