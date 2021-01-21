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Devre arası transfer dönemi ne zaman bitiyor | İşte devlerin peşinde olduğu yıldız futbolcular

Devre arası transfer dönemi 2021 | Süper Lig'de kıran kırana süren şampiyonluk mücadelesinde takımlar, transfer dönemini oldukça hareketli geçiriyor. 4 büyükler kadrolarına takviye yapmak için bonservisi elinde olan oyuncuları tercih ediyor. Peki hangi takım hangi yıldızın peşinde? Transferde son durum ne? İşte devre arası transfer dönemine damga vuracak o isimler...

Giriş Tarihi: 21.01.2021 09:05
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Devre arası transfer dönemi ne zaman bitiyor | İşte devlerin peşinde olduğu yıldız futbolcular
Süper Lig devleri sözleşmesi sona eren yıldızlar için şimdiden çalışmalara başladı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, mali koşullar gereği ekonomik olarak çok zorlamayacak transferler yapmak istiyor. Üç büyüklerin listesinde Avrupa devleri ile sözleşmesi sona erecek dünya yıldızları var.
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Devre arası transfer dönemi ne zaman bitiyor | İşte devlerin peşinde olduğu yıldız futbolcular
3 büyükler arasındaki transfer yarışı kızıştı.
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Devre arası transfer dönemi ne zaman bitiyor | İşte devlerin peşinde olduğu yıldız futbolcular
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, Avrupa'nın dev kulüplerinin de peşinde olduğu dünya yıldızlarını gözlerine kestirdi.
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Devre arası transfer dönemi ne zaman bitiyor | İşte devlerin peşinde olduğu yıldız futbolcular

FENERBAHÇE MAREGA'YI İSTİYOR!
Sarı lacivertliler Porto'nun yıldız oyuncusu Moussa Marega'nın peşinde.

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Devre arası transfer dönemi ne zaman bitiyor | İşte devlerin peşinde olduğu yıldız futbolcular
29 yaşındaki Mali'li forvetin Porto'dan aldığı düşük maaş nedeniyle, sezon sonu sözleşmesinin bitimiyle kulüpten ayrılacağı kesin gözüyle bakılıyor.