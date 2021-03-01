Son dakika: Erol Bulut ile Mesut Özil arasında dikkat çeken görüntü! Oyundan alınınca...

SARI-LACİVERTLİ FUTBOLCULAR MAÇ SONU KENETLENDİ

Fenerbahçeli futbolcular, maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Tüm teknik ekip ve kulübedeki oyuncularının katılımıyla sarı-lacivertli oyuncular, saha kenarında bir araya gelerek kenetlendi.