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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Erol Bulut ile Mesut Özil arasında dikkat çeken görüntü! Oyundan alınınca... Son dakika: Erol Bulut ile Mesut Özil arasında dikkat çeken görüntü! Oyundan alınınca... Son dakika haberi...Şampiyonluk yolunda kritik Trabzonspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Fenerbahçe'de, Erol Bulut ile Mesut Özil arasında yaşanan gerginlik gözlerden kaçmadı. Henüz bekleneni veremeyen yıldız oyuncuyu derbide oyundan çıkaran Bulut'un kararı sonrası Özil'in hocasıyla diyaloğu dikkat çekti. Giriş Tarihi: 01.03.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 09:40 Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yenerek, zirve yolunda çok önemli 3 puan aldı. Geçen hafta Göztepe'ye sahasında 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında yenilgiyi telafi ederek moral buldu. İstanbul temsilcisi, puanını 54'e yükselterek 57 puanla lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. GALERİ DEVAM EDİYOR TRABZONSPOR'UN GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ Trabzonspor'un 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, ligde son 7 maçta 21 puan alarak zirve yarışının içine giren bordo-mavililer, Fenerbahçe mağlubiyetiyle yara aldı. PELKAS LİGDEKİ 5. GOLÜNÜ ATTI Fenerbahçe'ye galibiyeti Yunan oyuncu Pelkas'ın golü getirdi. Karşılaşmanın 76. dakikasında rakip fileleri havalandıran Pelkas, ligdeki 5. golünü kaydetti. Geçen hafta Göztepe maçının ikinci yarısında oyuna girerek sakatlıktan dönen Yunan futbolcu, 8 hafta sonra gol kaydetti. SARI-LACİVERTLİ FUTBOLCULAR MAÇ SONU KENETLENDİ Fenerbahçeli futbolcular, maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Tüm teknik ekip ve kulübedeki oyuncularının katılımıyla sarı-lacivertli oyuncular, saha kenarında bir araya gelerek kenetlendi. MESUT'UN GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ F.Bahçe'nin yıldızı Mesut Özil, dev maçta performans olarak beklentilerin altında kaldı. 32 yaşındaki futbolcu, 66 dakika sahada kaldı.