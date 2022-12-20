Göztepe'nin genç file bekçisinden büyük hata! Son çabası da sonuç vermedi

Medipol Başakşehir ile Göztepe, Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya geldi. İzmir ekibinin 20 yaşındaki kalecisi Arda Özçimen, karşılaşmanın ilk yarısında kendisine verilen geri pasta büyük bir hata yaptı. Başakşehirli Serdar Güler'in presini kıramayan Özçimen, topu rakibine nişanlayınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Genç kalecinin son çabası da sonuç vermedi. Özçimen büyük bir üzüntü yaşadı.

Giriş Tarihi: 20.12.2022 20:38 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 20:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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