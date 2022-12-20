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Göztepe'nin genç file bekçisinden büyük hata! Son çabası da sonuç vermedi

Medipol Başakşehir ile Göztepe, Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya geldi. İzmir ekibinin 20 yaşındaki kalecisi Arda Özçimen, karşılaşmanın ilk yarısında kendisine verilen geri pasta büyük bir hata yaptı. Başakşehirli Serdar Güler'in presini kıramayan Özçimen, topu rakibine nişanlayınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Genç kalecinin son çabası da sonuç vermedi. Özçimen büyük bir üzüntü yaşadı.

Giriş Tarihi: 20.12.2022 20:38 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 20:45
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Göztepe’nin genç file bekçisinden büyük hata! Son çabası da sonuç vermedi

Medipol Başakşehir ile Göztepe, Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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  • 15
Göztepe’nin genç file bekçisinden büyük hata! Son çabası da sonuç vermedi

İzmir ekibinin 20 yaşındaki kalecisi Arda Özçimen, karşılaşmanın ilk yarısında kendisine verilen geri pasta büyük bir hata yaptı.

  • 3
  • 15
Göztepe’nin genç file bekçisinden büyük hata! Son çabası da sonuç vermedi

Başakşehirli Serdar Güler'in presini kıramayan Özçimen, topu rakibine nişanlayınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

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  • 15
Göztepe’nin genç file bekçisinden büyük hata! Son çabası da sonuç vermedi

Genç kalecinin son çabası da sonuç vermedi.

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  • 15
Göztepe’nin genç file bekçisinden büyük hata! Son çabası da sonuç vermedi

Özçimen büyük bir üzüntü yaşadı.