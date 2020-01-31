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Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? (TS FB ne zaman)

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Trabzonspor – Fenerbahçe derbisi merakla bekleniyor. Futbolseverler Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Ligde şampiyonluk yarışını yakından etkileyecek karşılaşma öncesi Fenerbahçe topladığı 37 puanla ligde ikinci sırada bulunuyor. Ev sahibi Trabzonspor ise bir maç eksiği ve topladığı 35 puanla dördüncü sırada. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? TS FB maçı ne zaman? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 31.01.2020 19:37 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 21:04
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Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? TS FB ne zaman

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Süper Lig 20. hafta maçı Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Ligde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışmaya devam ediyor. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Fenerbahçe ligde oynadığı son maçta Başakşehir'i mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etmişti. Ev sahibi Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşma ise deprem nedeniyle ertelenmişti. İşte, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman sorusunun yanıtı…

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Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? TS FB ne zaman

TRABZONSPOR'DA SON DURUM!

Karadeniz ekibi ligde oynadığı son 3 maçı da kazanarak zirve mücadelesini sürdürdü. Trabzonspor'un ligin 19. haftasında Malatya'da oynaması gereken Yeni Malatyaspor maçı, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle ertelenmişti. Trabzonspor kazandığı 35 puan ve bir maç eksiğiyle ligin 4. sırasında yer alıyor.

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Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? TS FB ne zaman

Trabzonspor'da zorlu maç öncesinde Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Yukatel Denizlispor ile oynanılan kupa maçında kırmızı kart gören Nwakaeme de yarınki mücadelede görev alamayacak.

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Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? TS FB ne zaman

Trabzonspor'un Fenerbahçe karşılaşmasına Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Ndiaye, Yusuf Sarı, Sturridge ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.

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Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? TS FB ne zaman

FENERBAHÇE'DE SON DURUM!

Sivasspor mağlubiyetinin ardından ligde oynadığı son 4 maçı da kazanarak seri yakalayan sarı lacivertli ekipte ise moraller yerinde. Son olarak sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu maçı da kazanıp liderlik yolunda büyük bir adım atmak istiyor.