Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? (TS FB ne zaman)

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Süper Lig 20. hafta maçı Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Ligde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışmaya devam ediyor. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Fenerbahçe ligde oynadığı son maçta Başakşehir'i mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etmişti. Ev sahibi Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşma ise deprem nedeniyle ertelenmişti. İşte, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman sorusunun yanıtı…