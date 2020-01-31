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Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? (TS FB ne zaman)
Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Trabzonspor – Fenerbahçe derbisi merakla bekleniyor. Futbolseverler Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Ligde şampiyonluk yarışını yakından etkileyecek karşılaşma öncesi Fenerbahçe topladığı 37 puanla ligde ikinci sırada bulunuyor. Ev sahibi Trabzonspor ise bir maç eksiği ve topladığı 35 puanla dördüncü sırada. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? TS FB maçı ne zaman? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 31.01.2020 19:37 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 21:04
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