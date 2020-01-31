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Süper Lig'de biten transferler! İşte Süper Lig'in transfer raporu...

Süper Lig'de biten transferler! İşte Süper Lig'in transfer raporu... Süper Lig'de ara transfer dönemi saat 18.00 itibarıyla kapandı. Kulüpler birçok ismi kadrosuna katarken, bazı oyuncularla da yollarını ayırdı. Peki hangi kulüp hangi oyuncularla sözleşme imzaladı? Hangi isimlerle vedalaştı. İşte Süper Lig'in 18 ekibinin transfer raporu...

Giriş Tarihi: 31.01.2020 18:59 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 19:08
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Süper Lig'de biten transferler! İşte Süper Lig'in transfer raporu...

Süper Lig'in ikinci yarısı tüm hızıyla sürüyor... 4 Ocak'ta başlayan transfer dönemi resmen sona erdi. Peki hangi kulüp kimleri kadrosuna kattı ve hangi oyuncularla yollarını ayırdı? İşte Süper Lig'in 18 ekibinin transfer raporu. (Takımlar harf sırasına göre dizilmiştir)

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Süper Lig'de biten transferler! İşte Süper Lig'in transfer raporu...
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Süper Lig'de biten transferler! İşte Süper Lig'in transfer raporu...

ANTALYASPOR

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Süper Lig'de biten transferler! İşte Süper Lig'in transfer raporu...

GELENLER

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Süper Lig'de biten transferler! İşte Süper Lig'in transfer raporu...

DELVIN N'DINGA >>> KULÜPSÜZ >>> ANTALYASPOR | YAŞ: 31 - MEVKİ: ORTA SAHA