Süper Lig'de biten transferler! İşte Süper Lig'in transfer raporu...

Süper Lig'de biten transferler! İşte Süper Lig'in transfer raporu... Süper Lig'de ara transfer dönemi saat 18.00 itibarıyla kapandı. Kulüpler birçok ismi kadrosuna katarken, bazı oyuncularla da yollarını ayırdı. Peki hangi kulüp hangi oyuncularla sözleşme imzaladı? Hangi isimlerle vedalaştı. İşte Süper Lig'in 18 ekibinin transfer raporu...