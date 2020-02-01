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Son dakika Trabzonspor Fenerbahçe maçı haberleri: Yanal ve Cimşir kararını verdi! İşte TS FB maçı 11'leri

Süper Lig'de heyecan fırtınası sürüyor. Haftanın maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe bu akşam 20.00'de karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğun iki güçlü adayının kapışması öncesi heyecan tavan yaptı. Trabzonspor kritik maç öncesi 35 puanla 4'üncü sırada yer alıyor. Ancak Bordo Mavili ekibin bugünkü karşılaşmanın dışında bir maç eksiği bulunuyor. Fenerbahçe ise 37 puanla 3'üncü sırada bulunuyor. Liderlik yolunda puan kaybına tahammülü olmayan iki takımın hocası da planlarını yaptı. Maçın 11'leri artık netleşti, son taktikler hazırlanıyor. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri ve detaylar...

Giriş Tarihi: 01.02.2020 10:58 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 11:10
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Son dakika Trabzonspor Fenerbahçe maçı haberleri: Yanal ve Cimşir kararını verdi! İşte TS FB maçı 11'leri

Trabzonspor ile Fenerbahçe bu akşam Akyazı Şenol Güneş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşma saat 20.00'de başlayacak, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Haftanın maçını TFF'den Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ile Serkan Çimen yapacak.

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Son dakika Trabzonspor Fenerbahçe maçı haberleri: Yanal ve Cimşir kararını verdi! İşte TS FB maçı 11'leri

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER VAR

Trabzonspor'da zorlu maç öncesinde Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Yukatel Denizlispor ile oynanılan kupa maçında kırmızı kart gören Nwakaeme de bu mücadelede görev alamayacak.

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Son dakika Trabzonspor Fenerbahçe maçı haberleri: Yanal ve Cimşir kararını verdi! İşte TS FB maçı 11'leri

FENERBAHÇE'DE ZANKA GİTTİ, ALPER KADRO DIŞINDA

Fenerbahçe'de Trabzonspor karşısında tek futbolcu dışında eksiği bulunmuyor.Son antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor karşısında da forma giyemeyecek. Lisansı çıkartılan yeni transfer Simon Falette ise görev verilmesi durumunda ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıkabilecek. Zanka ise takımdan ayrıldı.

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Son dakika Trabzonspor Fenerbahçe maçı haberleri: Yanal ve Cimşir kararını verdi! İşte TS FB maçı 11'leri

İŞTE TRABZONSPOR'UN 11'İ

UĞURCAN ÇAKIR

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Son dakika Trabzonspor Fenerbahçe maçı haberleri: Yanal ve Cimşir kararını verdi! İşte TS FB maçı 11'leri

PEREİRA