Son dakika Trabzonspor Fenerbahçe maçı haberleri: Yanal ve Cimşir kararını verdi! İşte TS FB maçı 11'leri

Süper Lig'de heyecan fırtınası sürüyor. Haftanın maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe bu akşam 20.00'de karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğun iki güçlü adayının kapışması öncesi heyecan tavan yaptı. Trabzonspor kritik maç öncesi 35 puanla 4'üncü sırada yer alıyor. Ancak Bordo Mavili ekibin bugünkü karşılaşmanın dışında bir maç eksiği bulunuyor. Fenerbahçe ise 37 puanla 3'üncü sırada bulunuyor. Liderlik yolunda puan kaybına tahammülü olmayan iki takımın hocası da planlarını yaptı. Maçın 11'leri artık netleşti, son taktikler hazırlanıyor. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri ve detaylar...

Giriş Tarihi: 01.02.2020 10:58 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 11:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





