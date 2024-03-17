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Trabzonspor Fenerbahçe derbisi | Şampiyonluğun düğümü bu maçta! İşte muhtemel ilk 11'ler! Kadroda büyük sürpriz

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluğun düğüm maçı olacak. Karadeniz ekibi eksik kadrosuna rağmen maç öncesi oldukça iddialı konumda. Avcı, 3 puan için tüm hazırlıklarını yaptı. Fenerbahçe'nin birincilik yarışında galibiyetten başka çaresi yok. Kartal savunma hattındaki zafiyete rağmen mutlak skoru alacak oyun planını hazırladı. Her iki takımda da eksik oyuncular göze çarparken, tecrübeli hocaların sahaya çıkaracağı ilk 11'lerde önemli değişiklikler olacak. İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin muhtemel ilk 11'leri...

Giriş Tarihi: 17.03.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 09:36
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Trabzonspor Fenerbahçe derbisi | Şampiyonluğun düğümü bu maçta! İşte muhtemel ilk 11’ler! Kadroda büyük sürpriz

Trabzonspor'la Fenerbahçe bu hafta ligde kozlarını paylaşıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında kazanarak haftayı kayıpsız atlatmayı hedefliyor. Trabzonspor ise milli ara öncesinde kazanarak araya girmeyi planlıyor. Fenerbahçe bu sezon ligde rakip fileleri en fazla havalandıran takım oldu. Sarı lacivertliler, geride kalan haftalarda 76 gol atarken kalesinde ise sadece 23 gol gördü. Trabzonspor, kritik hafta öncesinde aldığı 15 galibiyet ve 4 beraberlikle 49 puan topladı. Galatasaray'ın Kasımpaşa deplasmanına gideceği haftada Fenerbahçe puan kaybetmek istemiyor. Peki Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte, Trabzonspor - Fenerbahçe maçına ilişkin detaylar…

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Trabzonspor Fenerbahçe derbisi | Şampiyonluğun düğümü bu maçta! İşte muhtemel ilk 11’ler! Kadroda büyük sürpriz

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetirken yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi bugün saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Trabzonspor Fenerbahçe derbisi | Şampiyonluğun düğümü bu maçta! İşte muhtemel ilk 11’ler! Kadroda büyük sürpriz

FENERBAHÇE'DE 5 İSİM KADRODA YER ALMADI

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı öncesinde kamp kadrosu açıklandı. Henüz hazır olmayan Rodrigo Becao ve Leonardo Bonucci kadroda yer almadı. Ayrıca tedavileri süren Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü ve Joshua King kadroya dahil edilmedi.

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Trabzonspor Fenerbahçe derbisi | Şampiyonluğun düğümü bu maçta! İşte muhtemel ilk 11’ler! Kadroda büyük sürpriz

FENERBAHÇE'NİN 40 GALİBİYETİ BULUNUYOR

İki takım lig tarihinde 101 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine karşı 40-27 üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligdeki 34 maçta ise puanları paylaştı.

Lig maçlarında Fenerbahçe'nin 134 golüne Trabzonspor 106 golle karşılık verdi.

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Trabzonspor Fenerbahçe derbisi | Şampiyonluğun düğümü bu maçta! İşte muhtemel ilk 11’ler! Kadroda büyük sürpriz

TRABZONSPOR EVİNDE KOLAY KAYBETMİYOR

İki takım arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor.

Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 56 maçta Trabzonspor 25, Fenerbahçe 18 galibiyet alırken, taraflar 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Bu müsabakalarda Trabzonspor 67, Fenerbahçe 59 gol attı.