Trabzonspor Fenerbahçe derbisi | Şampiyonluğun düğümü bu maçta! İşte muhtemel ilk 11’ler! Kadroda büyük sürpriz

Trabzonspor'la Fenerbahçe bu hafta ligde kozlarını paylaşıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında kazanarak haftayı kayıpsız atlatmayı hedefliyor. Trabzonspor ise milli ara öncesinde kazanarak araya girmeyi planlıyor. Fenerbahçe bu sezon ligde rakip fileleri en fazla havalandıran takım oldu. Sarı lacivertliler, geride kalan haftalarda 76 gol atarken kalesinde ise sadece 23 gol gördü. Trabzonspor, kritik hafta öncesinde aldığı 15 galibiyet ve 4 beraberlikle 49 puan topladı. Galatasaray'ın Kasımpaşa deplasmanına gideceği haftada Fenerbahçe puan kaybetmek istemiyor. Peki Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte, Trabzonspor - Fenerbahçe maçına ilişkin detaylar…