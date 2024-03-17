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Trabzonspor Fenerbahçe derbisi | Şampiyonluğun düğümü bu maçta! İşte muhtemel ilk 11'ler! Kadroda büyük sürpriz
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluğun düğüm maçı olacak. Karadeniz ekibi eksik kadrosuna rağmen maç öncesi oldukça iddialı konumda. Avcı, 3 puan için tüm hazırlıklarını yaptı. Fenerbahçe'nin birincilik yarışında galibiyetten başka çaresi yok. Kartal savunma hattındaki zafiyete rağmen mutlak skoru alacak oyun planını hazırladı. Her iki takımda da eksik oyuncular göze çarparken, tecrübeli hocaların sahaya çıkaracağı ilk 11'lerde önemli değişiklikler olacak. İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin muhtemel ilk 11'leri...
Giriş Tarihi: 17.03.2024 09:35Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 09:36