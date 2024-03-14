14 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fatih Terim Galatasaray'dan ruhunu istiyor! Yaz transfer dönemine damga vuracak olay

Fatih Terim Galatasaray'dan ruhunu istiyor! Yaz transfer dönemine damga vuracak olay

Türk futbol tarhinin en iyi teknik direktörlerinden birisi olarak görülen Fatih Terim, Panatihinaikos ile iyi işler çıkarmaya devam ediyor. Ara transfer döneminde Süper Lig'den birçok ismi kadrosuna katan Yunanistan ekibi, Terim'in özel isteği ile Galatasaray'ın en önemli oyuncusunu renklerine katmak istiyor.

Giriş Tarihi: 14.03.2024 18:01 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 18:01
  • 1
  • 12
Fatih Terim Galatasaray’dan ruhunu istiyor! Yaz transfer dönemine damga vuracak olay
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yaklaşık 1 yıl boyunca dinlenen Fatih Terim, sürpriz bir kararla Yunanistan'a gitmişti.
  • 2
  • 12
Fatih Terim Galatasaray’dan ruhunu istiyor! Yaz transfer dönemine damga vuracak olay
Yunanistan Ligi ekiplerinden olan Panathinaikos'tan gelen teklifi geri çevirmeyen Terim, kariyerinde uzun zaman sonra ülke dışında çalışmaya başladı.
  • 3
  • 12
Fatih Terim Galatasaray’dan ruhunu istiyor! Yaz transfer dönemine damga vuracak olay

ŞAMPİYONLUK TURU BAŞLADI

Yunanistan'da normal sezonu 4. sırada tamamlayan Panathinaikos, "Şampiyonluk Turu" adı verilen play-off maçlarına başladı.

  • 4
  • 12
Fatih Terim Galatasaray’dan ruhunu istiyor! Yaz transfer dönemine damga vuracak olay

Play-off turu ilk maçında ezeli rakibi Olympiakos ile karşılaşan Fatih Terim'in öğrencileri, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak tarihi bir zafer elde etti.

  • 5
  • 12
Fatih Terim Galatasaray’dan ruhunu istiyor! Yaz transfer dönemine damga vuracak olay

TÜRKİYE'DEN TRANSFERLER YAPTI

Ara transfer dönemine hızlı giriş yapan Yunanistan ekibi, Fatih Terim önderliğinde Süper Lig'den bir çok ismi transfer etti.