Fatih Terim Galatasaray'dan ruhunu istiyor! Yaz transfer dönemine damga vuracak olay

Türk futbol tarhinin en iyi teknik direktörlerinden birisi olarak görülen Fatih Terim, Panatihinaikos ile iyi işler çıkarmaya devam ediyor. Ara transfer döneminde Süper Lig'den birçok ismi kadrosuna katan Yunanistan ekibi, Terim'in özel isteği ile Galatasaray'ın en önemli oyuncusunu renklerine katmak istiyor.

Giriş Tarihi: 14.03.2024 18:01 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 18:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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