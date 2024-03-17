Akyazı'da olay var! Maç sonu sahaya giren taraftarlar Fenerbahçeli futbolcular ile kavga etti | Soruşturma başlatıldı

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki dev derbiden ardından futbolcular orta sahada sevinirken bordo mavili tribünlerinden sahaya atlayan taraftarlar oldu. Taraftarlar Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Bakan Yerlikaya maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.