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Akyazı'da olay var! Maç sonu sahaya giren taraftarlar Fenerbahçeli futbolcular ile kavga etti | Soruşturma başlatıldı

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki dev derbiden ardından futbolcular orta sahada sevinirken bordo mavili tribünlerinden sahaya atlayan taraftarlar oldu. Taraftarlar Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Bakan Yerlikaya maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 17.03.2024 23:37 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 23:57
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Akyazı’da olay var! Maç sonu sahaya giren taraftarlar Fenerbahçeli futbolcular ile kavga etti

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Akyazı Stadı'nda kozlarını paylaştı. Sarı lacivertlilerin 3-2 galip geldiği maç sonu saha karıştı.

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Akyazı’da olay var! Maç sonu sahaya giren taraftarlar Fenerbahçeli futbolcular ile kavga etti

Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.

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Akyazı’da olay var! Maç sonu sahaya giren taraftarlar Fenerbahçeli futbolcular ile kavga etti

Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi.

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Akyazı’da olay var! Maç sonu sahaya giren taraftarlar Fenerbahçeli futbolcular ile kavga etti

Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.

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Akyazı’da olay var! Maç sonu sahaya giren taraftarlar Fenerbahçeli futbolcular ile kavga etti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çıkan olaylar sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yerlikaya, "Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır. Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" dedi.