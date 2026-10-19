Arda Güler Sevilla maçının ardından manşetleri süsledi: Mourinho Türk yıldızı korudu!

Real Madrid'in Sevilla'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmaya damga vuran milli yıldız Arda Güler, İspanya'da gündemin ilk sırasına yerleşti. Attığı şık golün yanı sıra orta sahadaki etkili oyunuyla dikkat çeken 21 yaşındaki futbolcu, İspanyol basınından övgü aldı. AS gazetesi, teknik direktör Jose Mourinho'nun Arda Güler'e verdiği yeni görevin Real Madrid'in oyununu değiştirdiğini vurguladı. İşte detaylar...

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Sevilla karşısında sergilediği performansla futbol gündemine oturdu. Eflatun-beyazlıların 4-1 kazandığı mücadelede gol perdesini açan genç yıldız, orta sahadaki oyunuyla da dikkat çekti. İspanyol basını, Arda'nın yeni rolünün Real Madrid'de önemli bir değişimin başlangıcı olabileceğine işaret etti.

BERNABEU'DA ARDA GÜLER'E BÜYÜK ALKIŞ Sevilla karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Arda Güler, 30. dakikada ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla Real Madrid'i öne geçirdi. Yalnızca golüyle değil, pas tercihleri ve hücum organizasyonlarındaki etkinliğiyle de ön plana çıkan milli futbolcu, oyundan çıkarken Santiago Bernabeu tribünlerinin alkışlarıyla karşılandı. Arda Güler de kendisine gösterilen sevgiye tribünleri alkışlayarak karşılık verdi.

MOURINHO'NUN YENİ PLANI İŞE YARADI Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sevilla karşılaşmasında orta saha kurgusunda dikkat çeken bir tercihe imza attı. Portekizli çalıştırıcı, Arda Güler'i Aurelien Tchouameni ile birlikte orta sahanın merkezinde görevlendirdi. Bu değişiklikle birlikte Real Madrid, topa daha fazla sahip olan ve hücumlarını merkezden yönlendiren bir görüntü ortaya koydu. Arda Güler'in oyunun kuruluşunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi, İspanyol basınının da dikkatinden kaçmadı.

"GÜLER DEVRİMİ" İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden AS, milli futbolcunun Sevilla karşısındaki performansını özel bir analizle değerlendirdi. Marco Ruiz imzasıyla yayımlanan ve "Güler Devrimi" başlığını taşıyan yazıda, Real Madrid'in oyunundaki değişimin merkezinde Arda Güler'in bulunduğu belirtildi. Mourinho'nun milli aranın ardından yaptığı taktiksel düzenlemelerin Sevilla karşısında etkisini gösterdiğine dikkat çekilen analizde, Arda'nın orta sahada üstlendiği sorumluluğun takımın hücum organizasyonlarına yeni bir boyut kazandırdığı vurgulandı. İspanyol gazetesi, genç futbolcunun yalnızca hücumdaki yetenekleriyle değil, savunmaya verdiği katkıyla da fark oluşturduğunu aktardı.