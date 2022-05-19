HaberlerGaleriTrabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'dan dikkat çeken Berat Albayrak sözleri: Her takıma adaletli davrandı
Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'dan dikkat çeken Berat Albayrak sözleri: Her takıma adaletli davrandı
Uzun yıllar süren büyük özlemin ardından şampiyonluk kupasını kaldıran Trabzonspor'da kazanılan zaferin mimarlarından biri de Asbaşkan Ertuğrul Doğan'dı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun her fırsatta, "Yol arkadaşım, dava arkadaşım" diye anlattığı ve transferdeki başarılarıyla taraftarın gönlüne giren Doğan, şampiyonluk sonrası ilk röportajını Sabah Spor'a verdi. Doğan ayrıca, Eski Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.