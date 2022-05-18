Şampiyon Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu konuştu! Daha iyisini yapacağız | Berat Albayrak’ın getirdiği yapılandırma tüm kulüpleri kurtardı

Şampiyon Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu ilk röportajını verdi. Şampiyonluğa giden süreci ve bordo mavili ekibin hedeflerini açıklayan Ahmet Ağaoğlu, "Geçen sene biz takımda her şeyi tamamladığımızda ligde daha hocası, transfer listesi belli olmayan kulüpler vardı. Bu başarı çok ciddi bir hazırlık aşaması ve çalışmanın sonucu."dedi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın getirdiği yapılandırmanın kulüpleri kurtardığına dikkat çeken Ağaoğlu, "Dönemin Maliye ve Hazine Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın öncülük ettiği Bankalar Birliği anlaşması kulüpler için dönüm noktasıydı." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 18.05.2022 08:23 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 08:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL