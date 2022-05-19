Galatasaray'da seçim ne zaman, hangi gün? 11 Haziran'da mı olacak? Galatasaray başkan adayları kimler?

Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman? Sarı-kırmızılı kulübün olağan seçimli genel kurul tarihi belli oldu. Burak Elmas'ın aday olmayacağını açıkladığı Galatasaray seçiminde son gelişmeler yakından taki ediliyor. Galatasaray Kulübü tarafından yapılan açıklamada, bu yıl yapılacak seçimin tarihi belirlendi. Peki, Galatasaray'da seçim ne zaman, hangi gün? 11 Haziran'da mı olacak? Galatasaray başkan adayları kimler? İşte haberin detayları...