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Galatasaray'da seçim ne zaman, hangi gün? 11 Haziran'da mı olacak? Galatasaray başkan adayları kimler?

Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman? Sarı-kırmızılı kulübün olağan seçimli genel kurul tarihi belli oldu. Burak Elmas'ın aday olmayacağını açıkladığı Galatasaray seçiminde son gelişmeler yakından taki ediliyor. Galatasaray Kulübü tarafından yapılan açıklamada, bu yıl yapılacak seçimin tarihi belirlendi. Peki, Galatasaray'da seçim ne zaman, hangi gün? 11 Haziran'da mı olacak? Galatasaray başkan adayları kimler? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2022 18:23
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Galatasaray’da seçim ne zaman, hangi gün? 11 Haziran’da mı olacak? Galatasaray başkan adayları kimler?

Galatasaray'da seçim ne zaman, hangi gün? Galatasaray Kulübü'nün, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının yapılacağı tarih belli oldu. Bu gelişmelerin ardından gözler toplantının yapılacağı ve yeni başkanın seçileceği tarihe çevrildi. Peki, Galatasaray'da seçim ne zaman, hangi gün? 11 Haziran'da mı olacak? Galatasaray başkan adayları kimler? Galatasaray başkanlık seçim tarihi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’da seçim ne zaman, hangi gün? 11 Haziran’da mı olacak? Galatasaray başkan adayları kimler?

GALATASARAY'DA SEÇİM NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Galatasaray'ın 'olağanüstü seçim genel kurul toplantısı' 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran'da aynı yer ve saatte yapılacak.

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Galatasaray’da seçim ne zaman, hangi gün? 11 Haziran’da mı olacak? Galatasaray başkan adayları kimler?

GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Galatasaray'da başkan adayları arasında Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Dursun Özbek yer alıyor.

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Galatasaray’da seçim ne zaman, hangi gün? 11 Haziran’da mı olacak? Galatasaray başkan adayları kimler?

GALATASARAY'DA DURSUN ÖZBEK SEÇİME GİRİYOR

Galatasaray Kulübünde başkan adaylarından Metin Öztürk, kulübün 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kuruluna eski başkanlardan Dursun Özbek ile hazırlayacakları listeyle gireceklerini söyledi.

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Galatasaray’da seçim ne zaman, hangi gün? 11 Haziran’da mı olacak? Galatasaray başkan adayları kimler?

Metin Öztürk, yaptığı açıklamada, Dursun Özbek ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde önemli ilerlemeler sağladıklarını belirterek, "Dursun Başkan ile beraber yarın liste çalışması yapacağız. Anlaşırsak ortak liste vereceğiz. Prensip anlaşması yaptık. Gizli saklı bir şey yapmadığımız için de bunu duyuruyoruz. Galatasaray'da kapı arkasında işlerin yapılmasına karşıyız. Yaptığımız görüşmede mutabık kaldık. Yarın oturup, liste yapacağız." diye konuştu.