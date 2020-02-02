Trabzon'da maç bitti kavga bitmedi! Trabzonsporlu ve Fenerbahçeli oyuncular birbirine girdi
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerinden Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek önemli bir 3 puan aldı. Son dakikaları gergin anlara sahne olan mücadele son düdüğün ardından saha karıştı. İşte maça damga vuran o anlar...
Giriş Tarihi: 02.02.2020 00:05 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020 00:09
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, ligde son oynanan Kasımpaşa maçına göre Fenerbahçe karşısında ilk 11'de iki değişiklik yaptı. Genç teknik adam sol bekte Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Novak'a, cezalı Nwakame'nin yerine ise 11'de Yusuf'a görev verdi. Sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın yanı sıra kaleci Arda, yeni transferler Manuel Da Costa, Manoel Messias ve cezalı Nwakaeme kadroda yer almadı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, ligin 19'uncu haftasında 2-0 kazandıkları Medipol Başakşehir müsabakasının 11'inde değişiklik yapmadı. Sarı lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Hasan Ali Kaldırım'ın haricinde eksik oyuncu yer almadı.
Trabzonspor ile oynanacak olan maçı izlemek için Trabzon'a gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a stadyuma girişi sırasında bordo mavili taraftarlar tarafından yoğun protestolar yapıldı. Ali Koç protestoların ardından bir süre bekledikten sonra aracından inerek stadyuma giriş yaptı.
Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçına yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi satışa çıkarılan biletleri kısa sürede tüketen bordo mavililer, Medical Park Stadı tribünlerinin tamamını doldurdu. Fenerbahçe taraftarlarının alınmadığı maçta misafir tribün bölümü de Trabzonsporlu taraftarlara açılırken, buranın da tamamen dolduğu görüldü. Bordo mavili taraftarlar, ayrıca karşılaşma öncesi transfer döneminin son gününde takıma katılan ve Fenerbahçe maçı kadrosuna alınan Guilherme'ye de yoğun ilgi gösterdi.
Fenerbahçe karşılaşmanın henüz 47. saniyede öne geçti. Rodrigues'in ceza sahasın içerisine girip verdiği pası iyi değerlendiren Kruse tek vuruşla topu filelerle buluşturdu.