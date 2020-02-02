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Galatasaray Kobe Bryant'ı unutmadı! Galatasaray'dan Kobe jesti

Galatasaray, sarı kırmızılı forma ile Muslera'ya gol atan Kobe Bryant'ı unutmadı. Geçtiğimiz günlerde helikopter kazasında kızı ile hayatını kaybeden Kobe Bryant, Galatasaray tarafından tekrar anıldı. Türk Telekom Stadyumu'nda dev televizyondan Kobe Bryant görüntüleri yayınlandı. İşte Galatasaray'ın Kobe Bryant jesti.

Galatasaray taraftarı Kayserispor maçında Kobe Bryantı unutmadı |Video GALATASARAY TARAFTARI KAYSERİSPOR MAÇINDA KOBE BRYANT'I UNUTMADI |VİDEO

Giriş Tarihi: 02.02.2020 18:57 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020 19:18
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Galatasaray Kobe Bryant'ı unutmadı! Galatasaray'dan Kobe jesti

Galatasaray Süper Lig'in 20. haftasının son maçında Kayserispor'u ağırladı. Galatasaray, maç öncesinde Kobe Bryant'ı andı. Sarı kırmızılılar helikopter kazasında kızı ile hayatını kaybeden Kobe Bryant için bir klip yayınladı.

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Galatasaray Kobe Bryant'ı unutmadı! Galatasaray'dan Kobe jesti

İşte Galatasaray'ın Kobe Bryant için hazırladığı o klibin görüntüleri...

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Galatasaray Kobe Bryant'ı unutmadı! Galatasaray'dan Kobe jesti
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Galatasaray Kobe Bryant'ı unutmadı! Galatasaray'dan Kobe jesti
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Galatasaray Kobe Bryant'ı unutmadı! Galatasaray'dan Kobe jesti