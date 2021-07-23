Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları bugün başlıyor
Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları bugün başlıyor. 200'den fazla ülkeden en başarılı sporcuların katılacağı Olimpiyat Oyunları'na Türkiye'den 18 branşta 108 milli sporcu katılıyor.
Giriş Tarihi: 23.07.2021
10:17 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021
10:17
Dünyanın en büyük spor organizasyonu 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, bugün Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilecek.
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"Discover Tomorrow (Yarını Keşfet)" sloganıyla gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılışı bugün Japonya Ulusal Stadı'ndaki törenle yapılacak. 8 Ağustos'taki kapanış törenine kadar sporcular, birçok branşta büyük bir mücadelenin içinde olacak.
Oyunlarda 206 ülke adına 11 binden fazla sporcu madalya için ter dökecek. Sporseverler, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nı TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ile Eurosport 1 ve Eurosport 2'den izleyebilecek.
İLK KEZ SEYİRCİSİZ YAPILACAK Organizasyonda 41 farklı tesis, farklı branşlara ev sahipliği yapacak. Açılış ve kapanış törenlerinin yapılacağı Olimpiyat Stadı aynı zamanda atletizm ve futbola da ev sahipliği yapacak.
Geçen yıl yapılması gereken Tokyo 2020 Olimpiyatları, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düzenlenememişti. Uzun süre yapılıp yapılmayacağı tartışma konusu olan oyunların, 2021 yılında yapılması yönünde karar alınmıştı.