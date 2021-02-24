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24 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Tiger Woods kaza geçirdi! Yeni görüntüler ortaya çıktı Tiger Woods kaza geçirdi! Yeni görüntüler ortaya çıktı Son dakika haberine göre; Ünlü golfçü Tiger Woods'un Kaliforniya'da trafik kazası geçirmesi tüm dünyada geniş yankı buldu. Woods'un geçirdiği kazanın ardından yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Giriş Tarihi: 24.02.2021 14:45 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 14:46
ABD'li efsane golfçü Tiger Woods'un Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Woods'un araba kullanırken alkol ve uyuşturucu alıp almadığı soruşturuluyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods'un Kaliforniya'da geçirdiği trafik kazasının ardından yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.
YENİ AÇIKLAMA GELDİ Golf tarihinin en ünlü sporcuları arasında gösterilen Tiger Woods'un yaşadığı kazanın ardından Los Angeles Emniyet Müdürlüğü'nden yeni bir açıklama geldi. 'UCUZ ATLATTI' Los Angeles Emniyet Müdürü Alex Villanueva, ''Woods, sabah saat 7:12 gibi yokuş aşağı virajlı bir yolda takla atarak yoldan çıktı, aracındaki hava yastıklarının hızlı açılması sayesinde kazayı ucuz atlattı.'' sözlerini kullandı. ALKOL SORUŞTURMASI Tiger Woods'un kaza yaparken alkol ve uyuşturucu alıp almadığı hakkında da soruşturma başlatıldı.