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Tiger Woods kaza geçirdi! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberine göre; Ünlü golfçü Tiger Woods'un Kaliforniya'da trafik kazası geçirmesi tüm dünyada geniş yankı buldu. Woods'un geçirdiği kazanın ardından yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 24.02.2021 14:45 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 14:46
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Tiger Woods kaza geçirdi! Yeni görüntüler ortaya çıktı

ABD'li efsane golfçü Tiger Woods'un Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Woods'un araba kullanırken alkol ve uyuşturucu alıp almadığı soruşturuluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tiger Woods kaza geçirdi! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods'un Kaliforniya'da geçirdiği trafik kazasının ardından yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

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Tiger Woods kaza geçirdi! Yeni görüntüler ortaya çıktı

YENİ AÇIKLAMA GELDİ
Golf tarihinin en ünlü sporcuları arasında gösterilen Tiger Woods'un yaşadığı kazanın ardından Los Angeles Emniyet Müdürlüğü'nden yeni bir açıklama geldi.

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Tiger Woods kaza geçirdi! Yeni görüntüler ortaya çıktı

'UCUZ ATLATTI'
Los Angeles Emniyet Müdürü Alex Villanueva, ''Woods, sabah saat 7:12 gibi yokuş aşağı virajlı bir yolda takla atarak yoldan çıktı, aracındaki hava yastıklarının hızlı açılması sayesinde kazayı ucuz atlattı.'' sözlerini kullandı.

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Tiger Woods kaza geçirdi! Yeni görüntüler ortaya çıktı

ALKOL SORUŞTURMASI
Tiger Woods'un kaza yaparken alkol ve uyuşturucu alıp almadığı hakkında da soruşturma başlatıldı.