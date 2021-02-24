Tiger Woods kaza geçirdi! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberine göre; Ünlü golfçü Tiger Woods'un Kaliforniya'da trafik kazası geçirmesi tüm dünyada geniş yankı buldu. Woods'un geçirdiği kazanın ardından yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 24.02.2021 14:45 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 14:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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