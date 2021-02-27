Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | İşte sarı lacivertli takımın golcü oyuncuya teklifi

Son dakika haberi... Devre arasında Galatasaray'ın 6 milyon euro teklifte bulunduğu Aaron Boupendza, Süper Lig'de attığı 18 golle yıldızlaşmaya devam ediyor. Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Krasnodar'a transferi son anda gerçekleşmeyen Boupendza için Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi de açıkladı.