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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | İşte sarı lacivertli takımın golcü oyuncuya teklifi
Son dakika haberi... Devre arasında Galatasaray'ın 6 milyon euro teklifte bulunduğu Aaron Boupendza, Süper Lig'de attığı 18 golle yıldızlaşmaya devam ediyor. Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Krasnodar'a transferi son anda gerçekleşmeyen Boupendza için Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi de açıkladı.
Giriş Tarihi: 27.02.2021 08:25
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | İşte sarı lacivertli takımın golcü oyuncuya teklifi
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | İşte sarı lacivertli takımın golcü oyuncuya teklifi
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | İşte sarı lacivertli takımın golcü oyuncuya teklifi
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | İşte sarı lacivertli takımın golcü oyuncuya teklifi
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | İşte sarı lacivertli takımın golcü oyuncuya teklifi