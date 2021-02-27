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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | İşte sarı lacivertli takımın golcü oyuncuya teklifi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | İşte sarı lacivertli takımın golcü oyuncuya teklifi

Son dakika haberi... Devre arasında Galatasaray'ın 6 milyon euro teklifte bulunduğu Aaron Boupendza, Süper Lig'de attığı 18 golle yıldızlaşmaya devam ediyor. Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Krasnodar'a transferi son anda gerçekleşmeyen Boupendza için Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi de açıkladı.

Giriş Tarihi: 27.02.2021 08:25
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | İşte sarı lacivertli takımın golcü oyuncuya teklifi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | İşte sarı lacivertli takımın golcü oyuncuya teklifi
Hatayspor'un Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza'nın Rus temsilcisi Krasnodar'a transferi son anda iptal olmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | İşte sarı lacivertli takımın golcü oyuncuya teklifi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | İşte sarı lacivertli takımın golcü oyuncuya teklifi
Transferin perde arkasında yaşanan gelişmeleri, Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı açıkladı.
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | İşte sarı lacivertli takımın golcü oyuncuya teklifi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | İşte sarı lacivertli takımın golcü oyuncuya teklifi
Ara transferde Galatasaray'ın 6 milyon euro önerdiği oyuncuya Fenerbahçe de talip oldu. İşte Radyospor'a konuşan Rahmi Vardı'nın sözleri...
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | İşte sarı lacivertli takımın golcü oyuncuya teklifi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | İşte sarı lacivertli takımın golcü oyuncuya teklifi

"BOUPENDZA BURADA KALMAK İSTEDİ"

Yaklaşık 8,5 milyon eurodan anlaşma sağlandı. Sonraki satıştan yüzde 20'lik pay anlaşması yapıldı. Sonradan oyuncumuz kulüpte kalmayı belirtti. Yanlış anlaşılmasın.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | İşte sarı lacivertli takımın golcü oyuncuya teklifi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | İşte sarı lacivertli takımın golcü oyuncuya teklifi
Oyuncumuz Krasnodar'a gitmek istemiyor diye bir durum söz konusu değil. Futbolcumuz, Hatayspor'da kalmak istiyor.
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