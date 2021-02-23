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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray aradığı yıldızı Bayern Münih'te buldu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray aradığı yıldızı Bayern Münih'te buldu

Galatasaray transfer haberleri bugün | Ara transfer döneminde Gedson Fernandes'i kadrosuna katarak orta sahasını güçlendiren Galatasaray, gözünü Alman devi Bayern Münih'in yıldızına dikti. Sarı-kırmızılı takım Taylan Antalyalı'nın olası ayrılığı sonrası dünya yıldızını gündemine aldı.

Giriş Tarihi: 23.02.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 11:10
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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray aradığı yıldızı Bayern Münih'te buldu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray aradığı yıldızı Bayern Münih'te buldu
Galatasaray bu sezon devre arasında yaptığı Mostafa Mohamed, Fernandes, Onyekuru ve Yedlin hamleleri ile nokta atış yaparken, gelecek sezonun planına şimdiden başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray aradığı yıldızı Bayern Münih'te buldu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray aradığı yıldızı Bayern Münih'te buldu

TRANSFERE HIZ VERDİ
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in gündemine ilk olarak orta saha bölgesini aldığı öğrenilirken tecrübeli hocanın arayışlarına hız verdiği iddia edildi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray aradığı yıldızı Bayern Münih'te buldu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray aradığı yıldızı Bayern Münih'te buldu

TAYLAN'A AVRUPA'DAN TALİP
Galatasaray'da göstermiş olduğu performans ile sezona damga vuran isimlerin başında gelen Taylan Antalyalı'ya hem İtalya'dan hem de Avrupa'dan talipler olması camiada 'Acaba mı?' seslerini yükseltti. Sarı-kırmızılılar gelecek sezon sıkıntı yaşamak istemediği için o bölgeye takviye konusunda hızlandı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray aradığı yıldızı Bayern Münih'te buldu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray aradığı yıldızı Bayern Münih'te buldu

ÖNEMLİ GELİR BEKLENİYOR
Finansal açıdan sıkıntıya düşmek istemeyen Galatasaray'da 25 yaşındaki Taylan Antalyalı'nın satışından gelecek ücret kulüp açısından da önemli bir rahatlık olacak.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray aradığı yıldızı Bayern Münih'te buldu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray aradığı yıldızı Bayern Münih'te buldu

ARADIĞINI BAYERN MÜNİH'TE BULDU
Bu doğrultuda en önemli oyuncusunu kaybetme ihtimali olan Terim'in, o bölge için tecrübeli bir isim istediği ve aradığı futbolcuyu Almanya'nın dev kulübü Bayern Münih'te bulduğu öğrenildi. O isim Martinez...