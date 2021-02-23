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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray aradığı yıldızı Bayern Münih'te buldu
Galatasaray transfer haberleri bugün | Ara transfer döneminde Gedson Fernandes'i kadrosuna katarak orta sahasını güçlendiren Galatasaray, gözünü Alman devi Bayern Münih'in yıldızına dikti. Sarı-kırmızılı takım Taylan Antalyalı'nın olası ayrılığı sonrası dünya yıldızını gündemine aldı.
Giriş Tarihi: 23.02.2021 11:10Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 11:10
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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray aradığı yıldızı Bayern Münih'te buldu
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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray aradığı yıldızı Bayern Münih'te buldu
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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray aradığı yıldızı Bayern Münih'te buldu
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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray aradığı yıldızı Bayern Münih'te buldu
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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray aradığı yıldızı Bayern Münih'te buldu