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The Independent yazarından skandal İstanbul provokasyonu! Şampiyonlar Ligi finalinin şehri değişecek mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi finali bu sene Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sahne alacak. 10 Haziran 2023 tarihinde oynanacak olan final öncesinde İngiliz The Independent gazetesinde konuyla ilgili çirkin yazı kaleme alındı. Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, bugünkü köşe yazısında, The Independent'ta yer alan ve İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili kaleme alınan provokatif yazı için eleştirilerde bulundu.
Giriş Tarihi: 19.04.2023 13:09Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 14:23