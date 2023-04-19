The Independent yazarından skandal İstanbul provokasyonu! Şampiyonlar Ligi finalinin şehri değişecek mi?

"TAM BİR ALGI OPERASYONU"

Maşallah adam seçimin sonucunu da tayin etmiş ve ülkenin kaos içine gireceğini filan yazmış keyifle. Efendim o zaman da maç oynanmazmış. Tam bir algı operasyonu. Bütün dertleri hükümetin yıkılması... Bunu da ifade ediyor zaten açık açık. Vatandaş gidip oyunu verecek. Ne isterse onu yapar ama işe spor da dahil ne varsa alet ediyorlar. Türkiye aylardır bu organizasyona hazırlanıyor.