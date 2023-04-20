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Olaylı geçen Başakşehir Fenerbahçe maçı! Çakar ve Toroğlu'ndan olay yorum: Kırmızı kart doğru muydu?
Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertli takım Joao Pedro'nun son 5 son dakikada attığı 2 golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve liderlik yarışına tutunmaya devam etti. Maçta tartışmalı pozisyonlar meydana gelirken, Sabah Spor'un usta kalemleri Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk çok çarpıcı sözler söyledi.
Giriş Tarihi: 20.04.2023 09:15Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 09:16