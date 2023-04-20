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Haberler Galeri Olaylı geçen Başakşehir Fenerbahçe maçı! Çakar ve Toroğlu'ndan olay yorum: Kırmızı kart doğru muydu?

Olaylı geçen Başakşehir Fenerbahçe maçı! Çakar ve Toroğlu'ndan olay yorum: Kırmızı kart doğru muydu?

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertli takım Joao Pedro'nun son 5 son dakikada attığı 2 golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve liderlik yarışına tutunmaya devam etti. Maçta tartışmalı pozisyonlar meydana gelirken, Sabah Spor'un usta kalemleri Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk çok çarpıcı sözler söyledi.

Giriş Tarihi: 20.04.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 09:16
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Olaylı geçen Başakşehir Fenerbahçe maçı! Çakar ve Toroğlu’ndan olay yorum: Kırmızı kart doğru muydu?
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. İlk yarıyı Aleksic'in golüyle 1-0 önde kapatan Başakşehir, ikinci yarıda Joao Pedro'nun son 5 dakikada kaydettiği gollere engel olamadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.
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Olaylı geçen Başakşehir Fenerbahçe maçı! Çakar ve Toroğlu’ndan olay yorum: Kırmızı kart doğru muydu?

Son haftalarda geriden gelerek kazanmaya devam edem Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki puan farkını yeniden 6'ya indirdi ve zirve yarışında tutunmaya devam etti.

Başakşehir'in 9 kişi kaldığı maçta tartışmalı pozisyonlar yaşanırken, hakem kararları da eleştirilere sebep oldu. SABAH Spor'un usta kalemleri Erman Toroğlu, Bülent Timurlenk, Gürcan Bilgiç ve Ahmet Çakar, maçta yaşananlar hakkında çok çarpıcı sözler söyledi.

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Olaylı geçen Başakşehir Fenerbahçe maçı! Çakar ve Toroğlu’ndan olay yorum: Kırmızı kart doğru muydu?

BÜLENT TİMURLENK: JESUS TOPUYLA TÜFEĞİYLE

Ligin ilk yarısında Başakşehir, Kadıköy'de kaleye tek isabetli şut atmış ve tek golle kaybetmiş, tek isabetli şutla ise Beşiktaş'ı deplasmanda devirip Galatasaray'dan evinde kalesinde 7 gol görmüştü. Emre Belözoğlu'nun takımı ikinci yarıda Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe'ye de önde olduğu maçı kaybederken, Jorge Jesus ise havlu atacağı yarışta umutlarını gelecek haftalara taşıdı.

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Olaylı geçen Başakşehir Fenerbahçe maçı! Çakar ve Toroğlu’ndan olay yorum: Kırmızı kart doğru muydu?

Fenerbahçe'de geçen maçın iyisi Alioski neden yedekti ve Oosterwolde'den beklenti neydi bilinmez ama Serdar Aziz'den hiçbir artısı olmayan Samet'in kafası dönük attığı geri pasıyla ev sahibi öne geçtiğinde aslında rakip kaleye gitmeye mecali olmayan bir takım fotoğrafı veriyorlardı.

Jesus, ilk yarıda isabetli şut atamayan 11'inden 3 ismi soyunma odasında bıraktı. Öndeki dörtlü Valencia, İrfan Can, Arda ve Rossi'nin hareketli ama ezberi olmayan oyunundan "bir" diziliş çıkartabilmek mümkün değildi.

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Olaylı geçen Başakşehir Fenerbahçe maçı! Çakar ve Toroğlu’ndan olay yorum: Kırmızı kart doğru muydu?

GÜRCAN BİLGİÇ: 'BİZ BURADAYIZ, VAZGEÇMEYİZ' DEDİLER

Hani; "anlatılmaz, yaşanır" derler ya, işte böyle bir maç yaşandı. 2011'de nefes nefese geçen sezonda da, puanı "Aslan"ın midesinden çıkarmışlardı. Buca'da 3-0 yenikken, Gaziantep'te uzatmalarda Andre Santos ile sarılmışlardı yarışa… Temposu düşük maçta, Başakşehir'in ördüğü duvara çarparak aradılar golü.