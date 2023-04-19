19 Nisan 2023, Çarşamba
Alanyaspor-Galatasaray maçı sonrası Dries Mertens için çarpıcı sözler: 2 değil 6 gözü var
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 4-1 gibi net bir skorla galip ayrılırken, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile olan puan farkını da 9'a yükseltti. Sarı-kırmızılı ekip yıldız isimlerinin ayaklarından bulduğu gollerle rahat bir galibiyet aldı. Spor yazarları da maçla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte o yazılar...
Giriş Tarihi: 19.04.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 11:38
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