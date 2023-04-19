19 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Alanyaspor-Galatasaray maçı sonrası Dries Mertens için çarpıcı sözler: 2 değil 6 gözü var

Alanyaspor-Galatasaray maçı sonrası Dries Mertens için çarpıcı sözler: 2 değil 6 gözü var

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 4-1 gibi net bir skorla galip ayrılırken, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile olan puan farkını da 9'a yükseltti. Sarı-kırmızılı ekip yıldız isimlerinin ayaklarından bulduğu gollerle rahat bir galibiyet aldı. Spor yazarları da maçla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 19.04.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 11:38
  • 1
  • 27
Alanyaspor-Galatasaray maçı sonrası Dries Mertens için çarpıcı sözler: 2 değil 6 gözü var

ZEKİ UZUNDURUKAN – ALTI GÖZLÜ MERTENS

Mertens'i izlemeye doyamıyorum. Futbolun bir zeka oyunu olduğunu anlatıyor bana. Dün yine öyle ince işler yaptı ki... Sanki 2 değil de 6 gözü var! Önünü, yanlarını ve arkasını radar gibi tarıyor Mertens... Sahadaki hiçbir oyuncu, Mertens'in topla buluştuğunda ne yapacağını kestiremiyor. O ise daha top gelmeden iki pozisyon sonrasını düşünüyor! Bu adam 35 yaşında hem de. Ama sahada adeta bir atom karınca gibi. Geçen sezon Hamsik, bu sezon Mertens...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 27
Alanyaspor-Galatasaray maçı sonrası Dries Mertens için çarpıcı sözler: 2 değil 6 gözü var

İki oyuncu da Napoli çıkışlı... Büyük işler yaptılar. Hamsik, geçen sezon Trabzonspor'u, Mertens de bu sezon çok büyük olasılıkla Galatasaray'ı şampiyon yapacak. Galatasaray, maça ön alan baskısı ile başladı. O baskı ile tipik Ersun Yanal takımı çıktı ortaya. Alanyaspor, geriye yaslandı ve kalesini savunmaya çalıştı. Bir duran toptan golü buldu Galatasaray. Tıpkı geçen hafta olduğu gibi bu maçta da Kerem, yaptığı asistlerle skor tabelasının değişmesinde başrol oynadı.

  • 3
  • 27
Alanyaspor-Galatasaray maçı sonrası Dries Mertens için çarpıcı sözler: 2 değil 6 gözü var

Yediği golden sonra hücumu düşünen Alanyaspor, Galatasaray'ın sağ kanadını adeta bir otobana çevirdi. Rashica ve Boey, Alanyaspor'un sol kanattan yaptığı etkili bindirmeleri karşısında çaresiz kaldı. Penaltı da bu kanattan geldi. Yusuf-Boey mücadelesinde penaltı noktasını gösterdi hakem. Skor eşitlendikten sonra tekrar rakip kaleye yüklenen Galatasaray, Mertens'in zeka ürünü pasında İcardi'nin muhteşem tek vuruşu ile tekrar öne geçti Alanya'da.

  • 4
  • 27
Alanyaspor-Galatasaray maçı sonrası Dries Mertens için çarpıcı sözler: 2 değil 6 gözü var

Galatasaray'da ilk yarıda Mertens ile birlikte en fazla göze batan oyuncu Adekugbe idi. Sol kanattan sıfıra inerek rakip ceza sahasına etkili ortalar kesti. Bu ortalardan biri o kadar jeneriklikti ki Rashica bu güzel ortayı asiste çeviremedi. Zaten Galatasaray adına ilk yarıda maçın en verimsiz oyuncusu Rashica idi.

  • 5
  • 27
Alanyaspor-Galatasaray maçı sonrası Dries Mertens için çarpıcı sözler: 2 değil 6 gözü var

Galatasaray, ilk yarıda İcardi'yi bir kez topla buluşturabildi, o da muhteşem bir gol oldu. Galatasaray'ın ikinci golü derslik bir gol. 'Asist nedir, büyük oyuncu nedir, beceri nedir, tek dokunuş nedir?' Hepsine örnek olarak verilecek şaheser bir pozisyon...