Alanyaspor-Galatasaray maçı sonrası Dries Mertens için çarpıcı sözler: 2 değil 6 gözü var

ZEKİ UZUNDURUKAN – ALTI GÖZLÜ MERTENS

Mertens'i izlemeye doyamıyorum. Futbolun bir zeka oyunu olduğunu anlatıyor bana. Dün yine öyle ince işler yaptı ki... Sanki 2 değil de 6 gözü var! Önünü, yanlarını ve arkasını radar gibi tarıyor Mertens... Sahadaki hiçbir oyuncu, Mertens'in topla buluştuğunda ne yapacağını kestiremiyor. O ise daha top gelmeden iki pozisyon sonrasını düşünüyor! Bu adam 35 yaşında hem de. Ama sahada adeta bir atom karınca gibi. Geçen sezon Hamsik, bu sezon Mertens...