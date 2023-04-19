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Haberler Galeri The Independent yazarından skandal İstabul provokasyonu! Şampiyonlar Ligi finalinin şehri değişecek mi?

The Independent yazarından skandal İstabul provokasyonu! Şampiyonlar Ligi finalinin şehri değişecek mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali bu sene Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sahne alacak. 10 Haziran 2023 tarihinde oynanacak olan final öncesinde İngiliz The Independent gazetesinde konuyla ilgili çirkin yazı kaleme alındı. Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, bugünkü köşe yazısında, The Independent'ta yer alan ve İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili kaleme alınan provokatif yazı için eleştirilerde bulundu.

Giriş Tarihi: 19.04.2023 13:09 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 13:10
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The Independent yazarından skandal İstabul provokasyonu! Şampiyonlar Ligi finalinin şehri değişecek mi?

UEFA'nın, 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçının "14 Mayıs seçimleri sonrasında Türkiye'de huzursuzluk yaşanabilir" algısıyla yazdığı çirkin Şampiyonlar Ligi ile ilgili provokatif yazıya eleştiriler gelmeye devam ediyor.

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The Independent yazarından skandal İstabul provokasyonu! Şampiyonlar Ligi finalinin şehri değişecek mi?

Sabah gazetesi spor müdürü murat özbostan, ingiliz medyasında yer alan haberle ilgili çok sert eleştirilerde bulundu. işte o sözler...

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The Independent yazarından skandal İstabul provokasyonu! Şampiyonlar Ligi finalinin şehri değişecek mi?

MURAT ÖZBOSTAN: "ALGILARA DA ALÇAKLARA DA PRİM VERMEYİN"

Hem yurt içinden hem de yurt dışından ülkemiz aleyhine bir sürü yalan haber çıkıyor. Bunlardan bir tanesi dün İngiltere'de yer aldı. Özellikle bizim muhalif basın hemen atladı habere: "Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınıyor." Bir de habere gülücük emojisi koymadıkları kaldı. İddiayı ortaya atan İngiliz gazetesi The Independent. Yazarlarından Miguel Delaney'in kaleminden satırlar...

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The Independent yazarından skandal İstabul provokasyonu! Şampiyonlar Ligi finalinin şehri değişecek mi?

"TAM BİR ALGI OPERASYONU"

Maşallah adam seçimin sonucunu da tayin etmiş ve ülkenin kaos içine gireceğini filan yazmış keyifle. Efendim o zaman da maç oynanmazmış. Tam bir algı operasyonu. Bütün dertleri hükümetin yıkılması... Bunu da ifade ediyor zaten açık açık. Vatandaş gidip oyunu verecek. Ne isterse onu yapar ama işe spor da dahil ne varsa alet ediyorlar. Türkiye aylardır bu organizasyona hazırlanıyor.

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The Independent yazarından skandal İstabul provokasyonu! Şampiyonlar Ligi finalinin şehri değişecek mi?

"TÜRKİYE'YE SİZ YAPIN DİYE TEKLİFLER GELİRKEN, UEFA'YA MESAJ VERİYOR"

Ülkemizde yüzlerce başarılı uluslararası organizasyon düzenlendi. Artık Türkiye'ye 'Siz yapın' diye teklifler gelirken beyefendi, UEFA'ya mesaj veriyor: 'Siz finali buradan alın' diye. Alsalar zaten içimizdeki hainler de çok mutlu olacak. Konuyla ilgili TFF yetkilileri ile konuştum. Hazırlığın tam gaz sürdüğünü; güvenlik, yeme-içme, temizlik bütün ihalelerin sonuçlandığını UEFA ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını beyan ettiler.