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Süper Lig'de kim şampiyon olacak? Oranlar değişti... Galatasaray mı Fenerbahçe mi favori?

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 26. haftasını Galatasaray, Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider tamamladı. Bitime 12 maç kala kıyasıya devam eden şampiyonluk yarışıyla ilgili oranlar da değişti. Peki Süper Lig'de kim şampiyon olacak? İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranları... (21 Şubat 2024 Süper Lig güncel şampiyonluk oranları)

Giriş Tarihi: 21.02.2024 12:47 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 12:47
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Süper Lig’de kim şampiyon olacak? Oranlar değişti... Galatasaray mı Fenerbahçe mi favori?

Trendyol Süper Lig'in 2023-24 sezonunun 26. haftası oynanan çekişmeli maçlarla tamamlandı.

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Süper Lig’de kim şampiyon olacak? Oranlar değişti... Galatasaray mı Fenerbahçe mi favori?

Şampiyonluk yarışındaki takımlardan Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar zorlu rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

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Süper Lig’de kim şampiyon olacak? Oranlar değişti... Galatasaray mı Fenerbahçe mi favori?

Yarıştaki bir diğer takım Fenerbahçe ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler kritik mücadeleden 3-1 galip gelmesini bildi.

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Süper Lig’de kim şampiyon olacak? Oranlar değişti... Galatasaray mı Fenerbahçe mi favori?

Galatasaray'ın lider kapattığı 26. hafta maçları sonrası şampiyonluk oranları da güncellendi.

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Süper Lig’de kim şampiyon olacak? Oranlar değişti... Galatasaray mı Fenerbahçe mi favori?

Peki Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi Galatasaray mı Fenerbahçe mi?

İşte yeni oranlar...