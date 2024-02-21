Süper Lig'de kim şampiyon olacak? Oranlar değişti... Galatasaray mı Fenerbahçe mi favori?

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 26. haftasını Galatasaray, Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider tamamladı. Bitime 12 maç kala kıyasıya devam eden şampiyonluk yarışıyla ilgili oranlar da değişti. Peki Süper Lig'de kim şampiyon olacak? İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranları... (21 Şubat 2024 Süper Lig güncel şampiyonluk oranları)