TFF Süper Lig’de 8. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

Samsunspor - Fenerbahçe karşılaşmasının 34. dakikasında ev sahibi ekibin bulduğu gol sonrası ofsayt bayrağı kalktı. VAR hakemi, "Golü atan oyuncu aktif olarak ofsaytta değil. Ancak kalecinin arkasında 17 numaralı oyuncu var. Pasifte kalecinin hareketini engelliyor. Bu yüzden sahada inceleme öneriyorum" dedi. Hakem Halil Umut Meler de kenara gelerek pozisyonu izledi. Meler, "17 numaralı oyuncu kaleciyi etkilediği için, aksiyon alanına girdiği için kalecinin hareketini kısıtlıyor. Ofsaytla oyuna tekrardan başlıyoruz doğru mudur?" açıklaması sonrası VAR da teyitleyerek, hakem Meler sahaya döndü.