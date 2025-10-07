14 Ekim 2025, Salı
MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu kapsamındaki mücadelesine Gürcistan karşılaşmasıyla devam edecek. Ay-Yıldızlı ekip, aynı grup içerisinde Bulgaristan ile olan mücadeleyi 6-1'lik skorla kazandı. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, futbolseverler maç biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Peki Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta? Mücadele hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 07.10.2025 13:55 Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 16:27