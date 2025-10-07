14 Ekim 2025, Salı

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu kapsamındaki mücadelesine Gürcistan karşılaşmasıyla devam edecek. Ay-Yıldızlı ekip, aynı grup içerisinde Bulgaristan ile olan mücadeleyi 6-1'lik skorla kazandı. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, futbolseverler maç biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Peki Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta? Mücadele hangi kanalda yayınlanacak?

Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak Türkiye-Gürcistan karşılaşması, milli coşkunun tribünlerde yeniden zirveye ulaşmasını sağlayacak. Gürcistan karşısında alınacak olası bir galibiyet, grubun dengelerini tamamen değiştirebilir. Futbolseverler, maçın canlı yayın kanalı, başlama saati ve kadro detayları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor. Peki Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, maç biletleri satışa çıktı mı?

Türkiye-Gürcistan Maçı Ne Zaman?

A Milli Takım, 14 Ekim 2025 Salı günü Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan'ı ağırlayacak. Karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.

Türkiye-Gürcistan Maçı Hangi Kanalda?

Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak olan Türkiye-Gürcistan mücadelesi TV8 ile Exxen ekranlarından canlı bir şekilde yayınlanacak.

Türkiye-Gürcistan Maçı Muhtemel 11'ler

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Oğuz, Kenan, Kerem.

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Kashia, Dvali, Azarovi, Kiteishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili, Mikautadze, Kvaratskhelia.

Türkiye-Gürcistan Maç Biletleri Satışa Çıktı mı?

Türkiye ile Gürcistan arasında oynanacak milli maçın bilet fiyatları şöyle:

Batı alt orta bloklar: 2.500 TL
Doğu alt orta bloklar: 2.000 TL
Batı alt köşe bloklar: 1.750 TL
Doğu alt köşe bloklar: 1.750 TL
Doğu üst orta bloklar: 1.500 TL
Batı üst köşe bloklar: 1.250 TL
Doğu üst köşe bloklar: 1.250 TL
Kuzey alt: 900 TL
Güney alt: 900 TL
Kuzey üst: 900 TL
Güney üst: 900 TL

Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden satın alınabilecektir.