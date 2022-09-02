TFF binasına yapılan silahlı saldırıda yeni detay! Suç makinesi çıktılar

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Beykoz Riva'daki binasına dün akşam saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 5 adet mermi TFF binasına isabet etti, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ve binaya 300 metre mesafede bulunan yüzen ev sahibi Cüneyd U. ve onun arkadaşı Oğuzhan G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden Cüneyd U.'nun 18 suç kaydının olduğu arkadaşı Oğuzhan G.'nin ise 3 adet suç kaydının olduğu belirlendi.

Giriş Tarihi: 02.09.2022 13:52 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 13:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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