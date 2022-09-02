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TFF binasına yapılan silahlı saldırıda yeni detay! Suç makinesi çıktılar

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Beykoz Riva'daki binasına dün akşam saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 5 adet mermi TFF binasına isabet etti, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ve binaya 300 metre mesafede bulunan yüzen ev sahibi Cüneyd U. ve onun arkadaşı Oğuzhan G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden Cüneyd U.'nun 18 suç kaydının olduğu arkadaşı Oğuzhan G.'nin ise 3 adet suç kaydının olduğu belirlendi.

Giriş Tarihi: 02.09.2022 13:52 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 13:58
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TFF binasına yapılan silahlı saldırıda yeni detay! Suç makinesi çıktılar

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetim kurulunun toplantı yaptığı sırada saat 17.45 sıralarında Riva Tesisleri'nin yakınında bulunan Çayağzı Deresi kenarından silahlı saldırıda bulunuldu.

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TFF binasına yapılan silahlı saldırıda yeni detay! Suç makinesi çıktılar

Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken polis saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Cüneyt U. ve arkadaşı Oğuzhan G'yi gözaltına aldı. Saldırı öncesi şüphelilerin, o sırada tesadüfen selfie çeken bir polis memurunun kadrajına girdiği öğrenildi.


YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI / VİDEO

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TFF binasına yapılan silahlı saldırıda yeni detay! Suç makinesi çıktılar

YAN TARAFTAN PEŞ PEŞE ATEŞLENDİ

Konuyla ilgili ortaya çıkan yeni bilgilere göre olay şöyle yaşandı. Polis saldırının ardından hemen çalışma başlattı. Yapılan çalışmada çevredeki tanıkların ifadesi alındı.

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TFF binasına yapılan silahlı saldırıda yeni detay! Suç makinesi çıktılar

Koruma polisi bungalov evlerin olduğu yerden ateş geldiğini söylince çalışmalar o tarafa yoğunlaştı. Bir kadın kendisinin kaldığı evin yakınlarında peş peşe ateş sesleri geldiğini söyledi.

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TFF binasına yapılan silahlı saldırıda yeni detay! Suç makinesi çıktılar

Bahsettiği yerde 11 kovan bulundu. Yapılan çalışmalarda evin Cüneyd U.ya ait olduğu belirlendi. Yanında da arkadaşı Oğuzhan G.'nin olduğu öğrenildi.