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Avrupa'da transfer dönemi sona erdi: Yıldız futbolcular kulüpsüz kaldı

Yeni sezon öncesi takımlar kadrolarını takviye yapıp güçlendirmek için son çalışmalarını yapıyor. Transferin kapalı olduğu ülkeler kadrolarına yeni oyuncu katamıyor ancak transfer döneminin bitmediği Türkiye gibi ülkelere futbolcu satabiliyorlar. Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak bilinen La Liga, Premier Lig, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga'da yaz transfer dönemi dün (1 Eylül) sona erdi. Peki transfer dönemi devam eden ülkeler hangileri? Futbolcular şu an hangi liglere transfer olabilir? İşte serbest statüdeki futbolcular...

Giriş Tarihi: 02.09.2022 18:47 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 18:54
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Avrupa’da transfer dönemi sona erdi: Yıldız futbolcular kulüpsüz kaldı

Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak bilinen La Liga, Premier Lig, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga'da yaz transfer dönemi 1 Eylül Perşembe günü sona erdi.

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Avrupa’da transfer dönemi sona erdi: Yıldız futbolcular kulüpsüz kaldı

Transferin kapalı olduğu ülkeler kadrolarına yeni oyuncu katamıyor ancak transfer döneminin bitmediği ülkelere futbolcu satabiliyorlar. İşte şu an serbest statüde bulunan ve Rusya, Yunanistan, Belçika ve Türkiye'ye transfer yapabilecek futbolculardan bazıları;

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Avrupa’da transfer dönemi sona erdi: Yıldız futbolcular kulüpsüz kaldı

MARCELO - SON TAKIM: REAL MADRID

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Avrupa’da transfer dönemi sona erdi: Yıldız futbolcular kulüpsüz kaldı

JUAN MATA - SON TAKIM: MANCHESTER UNITED

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Avrupa’da transfer dönemi sona erdi: Yıldız futbolcular kulüpsüz kaldı

JASON DENAYER - SON TAKIM: OLIMPIK LYON