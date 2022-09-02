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Haberler Galeri Galatasaray bombayı patlatmak üzere! Maurio Icardi transferinin detaylar belli oldu | İmza için geliyor

Galatasaray bombayı patlatmak üzere! Maurio Icardi transferinin detaylar belli oldu | İmza için geliyor

Forvet transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray Avrupa'da transfer döneminin sona ermesinin ardından yılın transfer bombasını patlamak üzere. Sarı kırmızılıların Fransa'nın son şampiyonu PSG'den Maurio Icardi ile imza aşamasına geldiği kaydedilirken, transferin detayları da belli oldu.

Giriş Tarihi: 02.09.2022 10:29
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Galatasaray bombayı patlatmak üzere! Maurio Icardi transferinin detaylar belli oldu | İmza için geliyor

Transfer sezonunun sona ermesine 1 haftadan az süre kalırken Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan Galatasaray, ligde 4 maçta sadece 2 gol atabildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray bombayı patlatmak üzere! Maurio Icardi transferinin detaylar belli oldu | İmza için geliyor

Haris Seferovic'ten istediği verimi alamayan Okan Buruk, yönetimden bir golcü transferi yapılmasını talep etti. Kadrosunu bir golcü oyuncuyla güçlendirmek isteyen Aslan'da gözler Icardi'ye çevrildi.

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Galatasaray bombayı patlatmak üzere! Maurio Icardi transferinin detaylar belli oldu | İmza için geliyor

ICARDI İÇİN GERİ SAYIM

G.Saray'dan 1 Eylül'e kadar süre isteyen Mauro İcardi için artık geri sayım geçti. İtalya ve İspanya'dan beklediği teklifi alamayan yıldız oyuncu, Avrupa'nın majör liglerinde transfer tahtası kapanınca Aslan'a kaldı.

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Galatasaray bombayı patlatmak üzere! Maurio Icardi transferinin detaylar belli oldu | İmza için geliyor

WANDA NARA İSTANBUL'DAN EVİNİ BİLE SEÇTİ

Arjantinli golcünün eşi ve menajeri Wanda Nara'nın İstanbul'da oturacakları evi bile seçtiği öğrenildi. Wanda Nara, İstanbul'un en güzel semtlerinden birinde olan ve aynı zamanda İstanbul Boğazı manzaralı olan evde karar kıldı!

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Galatasaray bombayı patlatmak üzere! Maurio Icardi transferinin detaylar belli oldu | İmza için geliyor

ICARDI'NİN ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

PSG'de 8 milyon Euro kazanan dünya yıldızına 3 milyon Euro ödemeye hazır olan sarı-kırmızılılar, sözleşmeye performansa bağlı 1 milyon Euro bonus ekleyecek.