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Galatasaray bombayı patlatmak üzere! Maurio Icardi transferinin detaylar belli oldu | İmza için geliyor
Forvet transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray Avrupa'da transfer döneminin sona ermesinin ardından yılın transfer bombasını patlamak üzere. Sarı kırmızılıların Fransa'nın son şampiyonu PSG'den Maurio Icardi ile imza aşamasına geldiği kaydedilirken, transferin detayları da belli oldu.