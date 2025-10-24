24 Ekim 2025, Cuma
Temsilcilerimiz Avrupa'da zafer rüzgarı estirdi! UEFA ülke puanları güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA ülke sıralaması, Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimizin maçları öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da üç takım temsil ediyor: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde, Samsunspor ise Konferans Ligi'nde boy gösteriyor. Temsilcilerimizin bu hafta oynadıkları maçlarda elde ettikleri galibiyetler, Türkiye'nin UEFA ülke puanına önemli katkı sağladı. Üç ekibimizin de sahadan zaferle ayrılmasıyla birlikte haftaya adımızı yazdırdık. Bu başarıların ardından gözler yeniden UEFA ülke sıralamasına çevrildi. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada yer alıyor? Toplam kaç puana sahip? İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması ve tüm detaylar...
