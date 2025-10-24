Temsilcilerimiz Avrupa’da zafer rüzgarı estirdi! UEFA ülke puanları güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

24 Ekim 2025, Cuma

UEFA ülke sıralaması, Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimizin maçları öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da üç takım temsil ediyor: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde, Samsunspor ise Konferans Ligi'nde boy gösteriyor. Temsilcilerimizin bu hafta oynadıkları maçlarda elde ettikleri galibiyetler, Türkiye'nin UEFA ülke puanına önemli katkı sağladı. Üç ekibimizin de sahadan zaferle ayrılmasıyla birlikte haftaya adımızı yazdırdık. Bu başarıların ardından gözler yeniden UEFA ülke sıralamasına çevrildi. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada yer alıyor? Toplam kaç puana sahip? İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 24.10.2025 00:20
UEFA Ülke puan sıralaması futbolseverlerin yakın takibinde yer almaya devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlarımızın aldıkları puan ya da puanlar ülke puanına direkt olarak katkı sağlıyor.

Bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da üç takım temsil ediyor: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde, Samsunspor ise Konferans Ligi'nde boy gösteriyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Haftasında Bodo/Glimt ile karşılaştı.

Sarı kırmızılılar, rakibini 3-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe ile Stuttgart karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi temsilcimiz 1-0'lık skorla kazandı ve puanını 6'ya yükseltti.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında sahasında Dinamo Kiev'i konuk etti.

"Kuzeyin Kralı", ikinci maçında ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti.

Öte yandan, bugün UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında oynanan karşılaşmaların ardından gözler bir kez daha UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. İşte güncel ülke sıralaması ve puanlar...

1- İNGİLTERE: 99.005


2- İTALYA: 87.803

3- İSPANYA: 82.203

4- ALMANYA: 78.402

5- FRANSA: 71.248

6- HOLLANDA: 63.700

7- PORTEKİZ: 60.266

8- BELÇİKA: 56.350

9- TÜRKİYE: 46.000

10- ÇEKYA: 42.300