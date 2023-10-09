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Tartışmalı Kasımpaşa Fenerbahçe maçı | Dzeko'nun penaltı pozisyonu için dikkat çeken sözler

Fenerbahçe'nin dün Kasımpaşa karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet, spor kamuoyunda oldukça ses getirdi. Karşılaşmaya damgasını vuran penaltı pozisyonu için spor yazararı dikkat çeken sözler söyledi. Usta isimler maça dair birçok konuya ve tartışmalı pozisyonlara değinirken, usta yazar Ahmet Çakar, Edin Dzeko'nun penaltı pozisyonu hakkında olay ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 09.10.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 09:58
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Tartışmalı Kasımpaşa Fenerbahçe maçı | Dzeko’nun penaltı pozisyonu için dikkat çeken sözler
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül de bu karşılaşma detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler maça dair birçok konuya ve tartışmalı pozisyonlara değinirken, usta yazar Ahmet Çakar, Edin Dzeko'nun penaltı pozisyonu hakkında olay ifadeler kullandı. İşte tüm yazılar...
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Tartışmalı Kasımpaşa Fenerbahçe maçı | Dzeko’nun penaltı pozisyonu için dikkat çeken sözler

GÜRCAN BİLGİÇ: BİR BALANS AYARI YAPILDI SANKİ!

Fenerbahçe'nin 15 maçlık serisine baktığınız zaman, Kasımpaşa'yı yeneceğini rahatlıkla söylersiniz. Ama fikstür kendi içinde mental tuzaklarını kuruyor. Avrupa maçları olduğu sürece de böyle olacak; Galatasaray erken oynayacak. Kazandığında, "kazanmak" zorunda olarak sahaya çıkacaklar ve bu baskı dün de olduğu gibi öne geçildiğinde "aman bir şey olmasın" fikrini devreye sokacak.

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Tartışmalı Kasımpaşa Fenerbahçe maçı | Dzeko’nun penaltı pozisyonu için dikkat çeken sözler
Futbolun kendi kuralları ve yaşanmışlıkları içinde "Hiç de yanlış değil" diye düşünenler de olabilir. Ancak o zaman "Fenerbahçe böyle oynar" güvenini göremezsiniz oyunculardan. "Rakibin aldığı sonucu bilerek oynamak avantajdır" da diyebilirsiniz. Bence değil…
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Tartışmalı Kasımpaşa Fenerbahçe maçı | Dzeko’nun penaltı pozisyonu için dikkat çeken sözler
Başkan Ali Koç'un son röportajında altını çizdiği, ligin ikinci maçından beri yazdığım konu var ortada; hakemler… Ne yapacakları, neye ne zaman ne çalacakları belli değil. Ne darbelere, ne penaltılar verilmedi, dün ilk temasta kararını verdi Mete Kalkavan. Bir "balans ayarı" var sanki… Milli maç dönüşü unutkanlık devreye girer, kaldıkları yerden devam ederler.
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Tartışmalı Kasımpaşa Fenerbahçe maçı | Dzeko’nun penaltı pozisyonu için dikkat çeken sözler
Erken gelen gol ile maçı cebine koydu Fenerbahçe. İki kanadı da çok etkili kullandılar ama Kemal Özdeş merkeze duvarı örmüştü. Önlem alınmayan tek oyuncu; İsmail Yüksek çözdü düğümü. Dzeko'ya golü attırdı, penaltıyı yaptırdı. Altı çizilecek nokta; Kasımpaşa "yeniğiz, haydi gol atalım" fikrine gelemedi hiç. Takıma bu örgüyü kazandırıp, geçen sezondan farklı kılan da İsmail Kartal. Doğru oyunun formüllerini biliyor, Helal olsun…