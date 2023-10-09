Tartışmalı Kasımpaşa Fenerbahçe maçı | Dzeko’nun penaltı pozisyonu için dikkat çeken sözler

GÜRCAN BİLGİÇ: BİR BALANS AYARI YAPILDI SANKİ!

Fenerbahçe'nin 15 maçlık serisine baktığınız zaman, Kasımpaşa'yı yeneceğini rahatlıkla söylersiniz. Ama fikstür kendi içinde mental tuzaklarını kuruyor. Avrupa maçları olduğu sürece de böyle olacak; Galatasaray erken oynayacak. Kazandığında, "kazanmak" zorunda olarak sahaya çıkacaklar ve bu baskı dün de olduğu gibi öne geçildiğinde "aman bir şey olmasın" fikrini devreye sokacak.