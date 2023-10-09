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Tartışmalı Kasımpaşa Fenerbahçe maçı | Dzeko'nun penaltı pozisyonu için dikkat çeken sözler
Fenerbahçe'nin dün Kasımpaşa karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet, spor kamuoyunda oldukça ses getirdi. Karşılaşmaya damgasını vuran penaltı pozisyonu için spor yazararı dikkat çeken sözler söyledi. Usta isimler maça dair birçok konuya ve tartışmalı pozisyonlara değinirken, usta yazar Ahmet Çakar, Edin Dzeko'nun penaltı pozisyonu hakkında olay ifadeler kullandı.
Giriş Tarihi: 09.10.2023 09:57Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 09:58