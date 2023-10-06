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Haberler Galeri Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları sonrası liste güncellendi! İşte UEFA'nın yeni ülke puan sıralamasında Türkiye'nin yeri...

Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları sonrası liste güncellendi! İşte UEFA'nın yeni ülke puan sıralamasında Türkiye'nin yeri...

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin bu haftaki maçları tamamlanırken Galatasaray ve Fenerbahçe rakiplerini mağlup etti. Beşiktaş ise 2-0 geriye düştüğü maçta İsviçre ekibi Lugano'ya evinde 3-2 mağlup oldu. Oynanan bu maçlar sonrası UEFA ülke puanlarında da da değişiklikler yaşandı. İşte Avrupa maçları sonrası oluşan UEFA ülke puanı sıralamasının güncel listesi...

Giriş Tarihi: 06.10.2023 08:35 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023 08:50
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Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları sonrası liste güncellendi! İşte UEFA’nın yeni ülke puan sıralamasında Türkiye’nin yeri...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun ikinci haftası 8 maçla tamamlanırken turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda İngiltere temsilcisi Manchester United'a konuk oldu.

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Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları sonrası liste güncellendi! İşte UEFA’nın yeni ülke puan sıralamasında Türkiye’nin yeri...

Sarı-kırmızı ekip, 23. dakikada Wilfried Zaha, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 81. dakikada Mauro Icardi'nin golleriyle rakibini 3-2 yendi. Ev sahibi takımın gollerini 17 ve 67. dakikalarda Rasmus Hojlund kaydetti.

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Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları sonrası liste güncellendi! İşte UEFA’nın yeni ülke puan sıralamasında Türkiye’nin yeri...

78. dakikada Mertens'in Casemiro tarafından düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Mauro Icardi, meşin yuvarlağı yandan auta attı. Bu pozisyonda Casemiro kırmızı kart gördü.

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Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları sonrası liste güncellendi! İşte UEFA’nın yeni ülke puan sıralamasında Türkiye’nin yeri...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023-2024 sezonunun ikinci haftasında Türk takımlarından Beşiktaş, D Grubu'nda konuk ettiği İsviçre temsilcisi Lugano'ya 3-2 mağlup oldu.

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Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları sonrası liste güncellendi! İşte UEFA’nın yeni ülke puan sıralamasında Türkiye’nin yeri...

Beşiktaş tribünleri, alınan mağlubiyet sonrası Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine tepki göstererek istifaya davet etti. Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın sona ermesi ile birlikte stadyumdaki yerlerini terk etmeyerek, tepki göstermeye devam etti.