09 Ekim 2023, Pazartesi
Bomba iddia: Messi ve Ronaldo efsanesi yeniden mi?
Dünya futbolunun iki dev ismi tekrar karşı karşıya gelebilir iddiası gündeme bomba gibi düştü. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a giderek buraya transfer furyasını başlatan Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, gösterdiği performansla rekorlar kırarken, Ronaldo'nun en büyük rakibi olan Lionel Messi'nin de Suudi Arabistan'a transferi yazıldı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 09.10.2023 22:51 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 23:00
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