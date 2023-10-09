Bomba iddia: Messi ve Ronaldo efsanesi yeniden mi?

SUUDİ ARABİSTAN YENİ BİR DÖNEMİN KAPISINI ARALADI

Transfer bütçelerini alt üst eden ve futbolda yeni bir dönem açan Suudi Arabistan takımları tüm dikkatleri üzerine çekti ve ülkelerine birçok kulüpten yıldız futbolcuları getirmeyi başardı.