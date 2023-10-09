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Bomba iddia: Messi ve Ronaldo efsanesi yeniden mi?

Dünya futbolunun iki dev ismi tekrar karşı karşıya gelebilir iddiası gündeme bomba gibi düştü. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a giderek buraya transfer furyasını başlatan Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, gösterdiği performansla rekorlar kırarken, Ronaldo'nun en büyük rakibi olan Lionel Messi'nin de Suudi Arabistan'a transferi yazıldı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 09.10.2023 22:51 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 23:00
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Bomba iddia: Messi ve Ronaldo yeniden efsanesi yeniden mi?

Manchester United'dan ayrılarak Suudi Arabista'nın yolunu tutan ve Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo, buraya yapılan transfer furyasının resmen öncüsü oldu.

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Bomba iddia: Messi ve Ronaldo yeniden efsanesi yeniden mi?

Portekizli yıldızı kadrosuna katan Suudi ekibi tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu transferin ardından birçok Suudi Arabistan kulübü Avrupa'da forma giyen yıldız futbolculara adeta para yağdırdı.

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Bomba iddia: Messi ve Ronaldo yeniden efsanesi yeniden mi?

SUUDİ ARABİSTAN YENİ BİR DÖNEMİN KAPISINI ARALADI

Transfer bütçelerini alt üst eden ve futbolda yeni bir dönem açan Suudi Arabistan takımları tüm dikkatleri üzerine çekti ve ülkelerine birçok kulüpten yıldız futbolcuları getirmeyi başardı.

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Bomba iddia: Messi ve Ronaldo yeniden efsanesi yeniden mi?

MESSI, MLS'İ TERCİH ETTİ

Ronaldo sonrası bu sezon PSG'den ayrılan ve Suudi Arabistan'a gitmesi beklenen Messi ise kariyerine MLS'te devam etme kararı almıştı.

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Bomba iddia: Messi ve Ronaldo yeniden efsanesi yeniden mi?

BOMBA TRANSFER İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Fakat Messi için çok konuşulacak bir transfer iddiası gündeme geldi. Arjantinli yıldızın da Suudi Arabistan'a gelme ihtimalinin ortaya çıktığı öğrenildi.