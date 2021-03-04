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Taraftarı üzen haber: Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlandı!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik skorla tamamlandı. Maçta sakatlanan Mesut Özil'in sakatlandığı an ise yürekleri burktu. İşte o an...

Giriş Tarihi: 04.03.2021 22:08
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Taraftarı üzen haber: Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlandı!
Taraftarı üzen haber: Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlandı!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

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Taraftarı üzen haber: Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlandı!
Taraftarı üzen haber: Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlandı!

Ülker Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

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Taraftarı üzen haber: Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlandı!
Taraftarı üzen haber: Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlandı!

MESUT DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u ağırladığı mücadeleye ilk 11'e başlayan Mesut Özil sakatlık geçirerek maça devam edemedi.

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Taraftarı üzen haber: Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlandı!
Taraftarı üzen haber: Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlandı!

Oyun alanından sedye ile alınan yıldız futbolcunun ayak bileğinin döndüğü bilgisine ulaşıldı.

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Taraftarı üzen haber: Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlandı!
Taraftarı üzen haber: Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlandı!

Sarı lacivertlilerin yıldız transferi 66'ıncı dakikada Antalyasporlu Fredy ile girdiği ikili mücadelenin ardından acı içinde yerde kaldı.

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