Taraftarı üzen haber: Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlandı!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik skorla tamamlandı. Maçta sakatlanan Mesut Özil'in sakatlandığı an ise yürekleri burktu. İşte o an...