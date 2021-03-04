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Haberler Galeri Son dakika | Fenerbahçe Antalyaspor maçı | Erol Bulut'tan flaş ilk 11 kararı

Son dakika | Fenerbahçe Antalyaspor maçı | Erol Bulut'tan flaş ilk 11 kararı

Son dakika | Fenerbahçe Antalyaspor maçı | Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam evinde Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Erol Bulut ilk 11'ine son şeklini verdi. Caner Erkin'in kadro dışı kalması ve Mert Hakan ile Serdar Aziz'in cezalı durumda olması Bulut'u oldukça zor duruma düşürdü.

Giriş Tarihi: 04.03.2021 11:38 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 11:38
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Son dakika | Fenerbahçe Antalyaspor maçı | Erol Bulut'tan flaş ilk 11 kararı

İŞTE EROL BULUT'UN MUHTEMEL İLK 11'İ

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Son dakika | Fenerbahçe Antalyaspor maçı | Erol Bulut'tan flaş ilk 11 kararı
Altay Bayındır
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Son dakika | Fenerbahçe Antalyaspor maçı | Erol Bulut'tan flaş ilk 11 kararı
Gökhan Gönül
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Son dakika | Fenerbahçe Antalyaspor maçı | Erol Bulut'tan flaş ilk 11 kararı
Marcel Tisserand
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Son dakika | Fenerbahçe Antalyaspor maçı | Erol Bulut'tan flaş ilk 11 kararı
Attila Szalai
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