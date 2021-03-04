Son dakika | Fenerbahçe Antalyaspor maçı | Erol Bulut'tan flaş ilk 11 kararı

Son dakika | Fenerbahçe Antalyaspor maçı | Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam evinde Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Erol Bulut ilk 11'ine son şeklini verdi. Caner Erkin'in kadro dışı kalması ve Mert Hakan ile Serdar Aziz'in cezalı durumda olması Bulut'u oldukça zor duruma düşürdü.

Giriş Tarihi: 04.03.2021 11:38 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 11:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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