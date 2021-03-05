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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri | Sarı kırmızılı yönetim TFF'yi abluka altına aldı! Mustafa Cengiz istifasını istedi

Son dakika Galatasaray haberleri | Sarı kırmızılı yönetim TFF'yi abluka altına aldı! Mustafa Cengiz istifasını istedi

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yüz yüze görüştü. Yaklaşık 1 saat süren Riva'daki zirvede Mustafa Cengiz, "Adalet duygusu yara alıyor" ifadelerini kullanarak o ismin istifasını istedi. İşte ikili arasında Riva'da yaşananlar...

Sabah
Giriş Tarihi: 05.03.2021 09:02
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Son dakika Galatasaray haberleri | Sarı kırmızılı yönetim TFF'yi abluka altına aldı! Mustafa Cengiz istifasını istedi
Hakem kararlarının damga vurduğu maçta Ankaragücü'ne 2-1 kaybeden Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'den teknik direktör Fatih Terim'e, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'tan başkan yardımcısı Yusuf Günay'a ve futbolculara kadar herkes kaybedilen mücadelenin faturasını hakemlere çıkarmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika Galatasaray haberleri | Sarı kırmızılı yönetim TFF'yi abluka altına aldı! Mustafa Cengiz istifasını istedi
Maç sonrası yapılan sert açıklamaların ardından dün de G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA toplantısı için gittiği Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile özel olarak bir araya geldi.
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Son dakika Galatasaray haberleri | Sarı kırmızılı yönetim TFF'yi abluka altına aldı! Mustafa Cengiz istifasını istedi

HERKESİN ODADAN ÇIKMASINI BEKLEDİ

Toplantı sona erip herkes çıktıktan sonra Özdemir ile yüz yüze görüşen Cengiz, yaşadıkları mağduriyeti anlatıp sitem etti ve MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasını istedi.

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Son dakika Galatasaray haberleri | Sarı kırmızılı yönetim TFF'yi abluka altına aldı! Mustafa Cengiz istifasını istedi
"Hakem kararları bizim ve birçok kulübün canını yakıyor. Benzer pozisyonlara verilen farklı kararlar adalet duygusunu yaralıyor. Lütfen gereğini yap başkanım" diyen Cengiz, ardından TFF binasından ayrıldı.
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Son dakika Galatasaray haberleri | Sarı kırmızılı yönetim TFF'yi abluka altına aldı! Mustafa Cengiz istifasını istedi

"RAHMANİ DEĞİL ŞEYTANİ"

Mustafa Cengiz, Riva dönüşü yaptıkları görüşme ile ilgili kısa bir açıklamada bulundu.

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