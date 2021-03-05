HaberlerGaleriSon dakika Galatasaray haberleri | Sarı kırmızılı yönetim TFF'yi abluka altına aldı! Mustafa Cengiz istifasını istedi
Son dakika Galatasaray haberleri | Sarı kırmızılı yönetim TFF'yi abluka altına aldı! Mustafa Cengiz istifasını istedi
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yüz yüze görüştü. Yaklaşık 1 saat süren Riva'daki zirvede Mustafa Cengiz, "Adalet duygusu yara alıyor" ifadelerini kullanarak o ismin istifasını istedi. İşte ikili arasında Riva'da yaşananlar...