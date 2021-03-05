HERKESİN ODADAN ÇIKMASINI BEKLEDİ



Toplantı sona erip herkes çıktıktan sonra Özdemir ile yüz yüze görüşen Cengiz, yaşadıkları mağduriyeti anlatıp sitem etti ve MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasını istedi.