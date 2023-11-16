Taraftar gruplarından katil İsrail'e protesto! Soykırıma karşı omuz omuza | Filistin için yürüyecekler

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Adeta soykırımın yaşandığı Gazze'de terör ordusu kadın çocuk ayırt etmeden bugüne kadar 11 binden fazla sivili katletti. Tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen İsrail'e tepkilerin ardı arkası kesilmezken, bir tepki de spor camiasından geldi. Türkiye'nin başta 4 büyük kulübü olmak üzere birçok taraftar grupları İsrail için dev bir protestoya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 16.11.2023 14:36 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 14:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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