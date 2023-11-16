16 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Taraftar gruplarından katil İsrail'e protesto! Soykırıma karşı omuz omuza | Filistin için yürüyecekler

Taraftar gruplarından katil İsrail'e protesto! Soykırıma karşı omuz omuza | Filistin için yürüyecekler

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Adeta soykırımın yaşandığı Gazze'de terör ordusu kadın çocuk ayırt etmeden bugüne kadar 11 binden fazla sivili katletti. Tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen İsrail'e tepkilerin ardı arkası kesilmezken, bir tepki de spor camiasından geldi. Türkiye'nin başta 4 büyük kulübü olmak üzere birçok taraftar grupları İsrail için dev bir protestoya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 16.11.2023 14:36 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 14:36
  • 1
  • 16
Taraftar gruplarından katil İsrail’e protesto! Soykırıma karşı omuz omuza | Filistin için yürüyecekler

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de adeta katliam yapıyor. Katil İsrail, kadın, çocuk demeden masum insanların üzerine bombalar yağdırıyor. Bir aydan uzun süredir devam eden saldırılarda şu ana kadar 11 binden fazla sivil hayatını kaybetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Taraftar gruplarından katil İsrail’e protesto! Soykırıma karşı omuz omuza | Filistin için yürüyecekler

TÜRKİYE AYAĞA KALKTI
İsrail'in bu soykırımına ise en sert tepki Türkiye'den geliyor. Vatandaşlar pek çok İsrail ürününü boykot ederken, birçok yerde de İsrail'in insanlık katliamına karşı protesto gösterileri düzenleniyor.

  • 3
  • 16
Taraftar gruplarından katil İsrail’e protesto! Soykırıma karşı omuz omuza | Filistin için yürüyecekler

Bu protestoların belki de en büyüğü ise Türkiye'nin spor kulüplerinden geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve birçok taraftar grupları yaptıkları ortak açıklamayla İsrail'e karşı tepkilerini göstermek üzere bir gösteri düzenleyecek.

  • 4
  • 16
Taraftar gruplarından katil İsrail’e protesto! Soykırıma karşı omuz omuza | Filistin için yürüyecekler

"İSRAİL KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE BULUŞUYORUZ"

Açıklamada tüm taraftar grupları ve temsilcilerinin 18 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'da İstanbul Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu önünde toplanacağı ve İsrail zulmüne vicdani tepki göstermek isteyen herkesi burada bekledikleri ifade edildi.

İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftar gruplarının ortak açıklaması;

  • 5
  • 16
Taraftar gruplarından katil İsrail’e protesto! Soykırıma karşı omuz omuza | Filistin için yürüyecekler

İşgalci, soykırımcı İsrail, yıllardır abluka altına aldığı bir halkı yok etmek için haftalardır Gazze'ye saldırıyor ve dünya bu soykırıma sessiz kalıyor!
Savaş suçu işlediği defalarca ispatlanan zalim soykırımcıların, mazlumlara yaptığı zulme sessiz kalmak mümkün değildir.

Yaklaşık bir aydır da kadın, çocuk, yaşlı genç demeden orantsız saldırılarla giriştiği soykırıma karşı tepkimizi göstermek için;