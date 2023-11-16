16 Kasım 2023, Perşembe
Fenerbahçe'de transfer şov! Ocak için düğmeye basıldı! 4 bölgeye bombalar patlayacak
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Adana Demirspor maçında aldığı 1 puanla averajla liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine döndü. İsmail Kartal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda çalışma yürüten sarı lacivertli yönetim 4 bölgeye transfer yapmak için kolları sıvadı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16.11.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 15:51
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