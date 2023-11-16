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Fenerbahçe'de transfer şov! Ocak için düğmeye basıldı! 4 bölgeye bombalar patlayacak

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Adana Demirspor maçında aldığı 1 puanla averajla liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine döndü. İsmail Kartal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda çalışma yürüten sarı lacivertli yönetim 4 bölgeye transfer yapmak için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.11.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 15:51
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Fenerbahçe’de transfer şov! Ocak için düğmeye basıldı! 4 bölgeye bombalar patlayacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile golsüz berabere kalırken, milli maç arasına lider girdi.

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Fenerbahçe’de transfer şov! Ocak için düğmeye basıldı! 4 bölgeye bombalar patlayacak

Sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, son 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

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Fenerbahçe’de transfer şov! Ocak için düğmeye basıldı! 4 bölgeye bombalar patlayacak

As oyuncuların yokluğunda yaşanan sorunlar, yönetimi harekete geçirdi.

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Fenerbahçe’de transfer şov! Ocak için düğmeye basıldı! 4 bölgeye bombalar patlayacak

Sabah'ın haberine göre; teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği rapor doğrultusunda 4 bölge için çalışmalar başladı.

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Fenerbahçe’de transfer şov! Ocak için düğmeye basıldı! 4 bölgeye bombalar patlayacak

Fenerbahçe'de ilk hamle stopere yapılacak.