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Haberler Galeri Miha Zajc'ın bileti kesildi! İşte Fenerbahçe'nin peşinde olduğu isim! Milli Takım'ın gurbetçi yıldızı için seferberlik

Miha Zajc'ın bileti kesildi! İşte Fenerbahçe'nin peşinde olduğu isim! Milli Takım'ın gurbetçi yıldızı için seferberlik

Devre arası transfer döneminde Miha Zajc'ın yerine bir transfer düşünen İsmail Kartal, Milli Takım'ın gurbetçi yıldızına göz dikti. Sarı lacivertli yönetim transferi zor görülen genç oyuncu için tüm şartları zorlayacak.

Giriş Tarihi: 16.11.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 10:54
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Miha Zajc’ın bileti kesildi! İşte Fenerbahçe’nin peşinde olduğu isim! Milli Takım’ın gurbetçi yıldızı için seferberlik

Fenerbahçe'de as oyuncuların yokluğunda yaşanan sorun yönetimi harekete geçirdi.

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Miha Zajc’ın bileti kesildi! İşte Fenerbahçe’nin peşinde olduğu isim! Milli Takım’ın gurbetçi yıldızı için seferberlik
Teknik direktör İsmail Kartal ve kurmaylarının raporu doğrultusunda ara transferde hem ilk 11'deki rekabet hem de yedek kulübesinin kalitesinin artırılması hedefleniyor.
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Miha Zajc’ın bileti kesildi! İşte Fenerbahçe’nin peşinde olduğu isim! Milli Takım’ın gurbetçi yıldızı için seferberlik
Yıldızların olmadığı takdirde seviyenin düştüğünü gözlemleyen yönetim, 4 bölge için çalışmalara start verdi. İşte o detaylar:
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Miha Zajc’ın bileti kesildi! İşte Fenerbahçe’nin peşinde olduğu isim! Milli Takım’ın gurbetçi yıldızı için seferberlik

BECAO VE DJIKU'YU YEDEKLEYECEK İSİM BAKILIYOR

İlk olarak stopere odaklanılacak. Becao ve Djiku'nun yokluğunda sorunlar yaşayan F.Bahçe, Luan Peres'i gözden çıkardı.

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Miha Zajc’ın bileti kesildi! İşte Fenerbahçe’nin peşinde olduğu isim! Milli Takım’ın gurbetçi yıldızı için seferberlik
Serdar Aziz'in sık sık sakatlanması düşündürüyor. Ferdi Kadıoğlu'nu dinlendirmek isteyen teknik heyet, Oosterwolde'yi sol bekte kullanmak istiyor.