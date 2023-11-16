Miha Zajc'ın bileti kesildi! İşte Fenerbahçe'nin peşinde olduğu isim! Milli Takım'ın gurbetçi yıldızı için seferberlik

Devre arası transfer döneminde Miha Zajc'ın yerine bir transfer düşünen İsmail Kartal, Milli Takım'ın gurbetçi yıldızına göz dikti. Sarı lacivertli yönetim transferi zor görülen genç oyuncu için tüm şartları zorlayacak.