Takım savunmasından vatan savunmasına! İşte üç büyüklerin şehit futbolcuları

Takım savunmasından vatan savunmasına... Çanakkale Savaşı'nda erkek kadın yaşlı çocuk demeden mücadele edildi. Destanda futbolcular da pay sahibi oldu. Kahramanlığın destanlaştığı savaşta Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş futbol kulüpleri de çok sayıda şehit verdi. İşte o kahramanlar...

Giriş Tarihi: 18.03.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 09:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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