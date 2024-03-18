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Takım savunmasından vatan savunmasına! İşte üç büyüklerin şehit futbolcuları

Takım savunmasından vatan savunmasına... Çanakkale Savaşı'nda erkek kadın yaşlı çocuk demeden mücadele edildi. Destanda futbolcular da pay sahibi oldu. Kahramanlığın destanlaştığı savaşta Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş futbol kulüpleri de çok sayıda şehit verdi. İşte o kahramanlar...

Giriş Tarihi: 18.03.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 09:37
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Takım savunmasından vatan savunmasına! İşte üç büyüklerin şehit futbolcuları

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın futbolcuları Çanakkale Savaşı'nda cephede mücadele verdi. İşte 3 büyüklerin şehit futbolcuları...

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Takım savunmasından vatan savunmasına! İşte üç büyüklerin şehit futbolcuları

Galatasaray Lisesi öğrencisi ve futbol kaptanı Celal İbrahim seferberlik ilanı sonrası, adını ilk sırada yazdırabilmek için
geceyi askerlik şubesi önünde tamamlamıştı. Hukuk öğrencisiydi... Galatasaray'ın 4 numaralı formasını giyiyordu. Çanakkale Cephesi'nde savaşacak sonra Irak cephesine gidecekti. Kürt Celal olan lakabını Şehit Celal olarak değiştirecekti..

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Takım savunmasından vatan savunmasına! İşte üç büyüklerin şehit futbolcuları

Çanakkale Savaşı'nda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri birçok şehit verecekti.

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Takım savunmasından vatan savunmasına! İşte üç büyüklerin şehit futbolcuları

Beşiktaş'ın şair kaptanı Kazım 27. Alay'ın askeriydi... Anzakları karşılayan ilk alayın içindeydi.

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Takım savunmasından vatan savunmasına! İşte üç büyüklerin şehit futbolcuları

Refik Osman Top 1930 yılına ait anılarında "Kazım hakikaten iyi oynardı, Çanakkale'de sırtına yediği bir gülle ile parçalanmıştı" der... Kazım, yerde hazin bir şekilde yatarken birliğindeki arakdaşları ceketinden çıkan bir kağıt parçasını hatıra olarak sakladılar.