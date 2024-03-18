Kasımpaşa-Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk’a çok sert eleştiri: En kötü performans...

"Maçın adamı" bir tane kendi kalesine, iki tane rakip kaleye gol atan, bir de penaltı kaçıran İcardi'dir elbet pek çok kişiye göre. Bense Ziyech'e bayıldım. Adam çok büyük bir futbolcu hatırlatmak istercesine hırslıydı. Belli ki; oynamayı çok özlemiş. Vinicius'un galibiyeti getiren golünde Kostas Mitroglou'nun Akhisar'a attığını hatırladı milyonlar. Bakalım bu 3 puan sarı kırmızıları mutlu sona taşıyacak mı?