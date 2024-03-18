18 Mart 2024, Pazartesi
Kasımpaşa-Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk'a çok sert eleştiri: En kötü performans...
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olan Galatasaray, 3-2 geriye düştüğü maçı son dakikalarda bulduğu 2 golle kazanarak liderliğini korudu. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçla ilgili çarpıcı tespitlerde bulunurken, Okan Buruk'a da bir eleştiri geldi. İşte o yazılar...
Giriş Tarihi: 18.03.2024 09:52
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