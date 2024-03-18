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Kasımpaşa-Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk'a çok sert eleştiri: En kötü performans...

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olan Galatasaray, 3-2 geriye düştüğü maçı son dakikalarda bulduğu 2 golle kazanarak liderliğini korudu. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçla ilgili çarpıcı tespitlerde bulunurken, Okan Buruk'a da bir eleştiri geldi. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 18.03.2024 09:52
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Kasımpaşa-Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk’a çok sert eleştiri: En kötü performans...

SERKAN KORKMAZ – MITROGLOU GOLÜ
Kestirmeden söyleyeyim; Galatasaray'da pek çok futbolcu standardının altındaydı ama en kötü performans Okan Buruk'unkiydi. Çıkardığı ilk 11 yanlış, oyuncu değişiklikleri son derece geçti. Abdülkerim oynayamayacak durumdaysa neden kulübede? Madem Kaan Ayhan sağlam, sağ bek yerine neden stoperde oynatılmıyor?

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Kasımpaşa-Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk’a çok sert eleştiri: En kötü performans...

Berkan'a da yazık, ona "kötü oynadı" demem, suç onu stoperde oynatanda. Al Barış'ı sağ beke, koy önüne Ziyech'i. İki önemli sorum daha var Okan Hoca'ya... 1- Kerem Aktürkoğlu'na mecbur musun hocam? 2- 45'te oyuncu değiştirmek yasak mı? Hocam, çok tuttum kendimi kusura bakma fakat yılın en önemli Avrupa maçında solda Kerem, sağda Barış'la oynadın, ligin en önemli maçında aynı hatayı nasıl yapıyorsun? Kenarda Zaha, Ziyech, Tete otururken, anlaşılır şey değil.

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Kasımpaşa-Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk’a çok sert eleştiri: En kötü performans...

"Maçın adamı" bir tane kendi kalesine, iki tane rakip kaleye gol atan, bir de penaltı kaçıran İcardi'dir elbet pek çok kişiye göre. Bense Ziyech'e bayıldım. Adam çok büyük bir futbolcu hatırlatmak istercesine hırslıydı. Belli ki; oynamayı çok özlemiş. Vinicius'un galibiyeti getiren golünde Kostas Mitroglou'nun Akhisar'a attığını hatırladı milyonlar. Bakalım bu 3 puan sarı kırmızıları mutlu sona taşıyacak mı?

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Kasımpaşa-Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk’a çok sert eleştiri: En kötü performans...

(Not; bu yazı, Trabzon-F.Bahçe karşılaşması başlamadan editöre iletilmiştir). Dünkü acayip maç geride kaldı ve şimdi "milli ara" var. Kulübün 1905'te kurulduğu Galatasaray Lisesi sınıfına en yakın statta, bu derece önemli bir maçta kazanılan üç puan çok önemli kuşkusuz ama Okan Buruk'a tavsiyem, şu bir iki gün bazı ezberlerini bozmaya çalışsın.

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Kasımpaşa-Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk’a çok sert eleştiri: En kötü performans...

LEVENT TÜZEMEN – İNANMIŞLAR
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde iki Manchester United maçında, bir de Kopenhag maçında müthiş oynamış, geriden gelip 1 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. Galatasaray eğer şampiyon olacaksa en tepeye Kasımpaşa maçını yazmalı. Sezon başından beri G.Saray'ın kötü oynayıp da geriden gelip gövdeli bir galibiyet aldığını görmedim.